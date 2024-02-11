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11 февраля, 00:42

Американский профессор назвал необратимым процесс деменции Байдена

Профессор Макари: Байден демонстрирует признаки деменции без надежд на улучшение

Регулярные провалы в памяти, медленная речь и проблемы с ориентацией говорят о прогрессирующей возрастной деменции у президента США Джо Байдена. Неутешительным выводом поделился профессор Университета Джона Хопкинса Марти Макари.

По словам врача, ухудшение состояния 81-летнего американского лидера происходит буквально на глазах. Эти процессы необратимы, а потому опасения избирателей по поводу целесообразности переизбрания Байдена имеют под собой почву, поделился он.

"При такой динамике крайне маловероятно, что наступит внезапная стабилизация. Это очевидная возрастная деменция", — заявил Макари в эфире Fox News.

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Против переизбрания Байдена выступают не только Палата представителей и экс-президент Дональд Трамп, но и рядовые граждане США. Американцы разочаровались в главе Белого дома и не видят в нём будущего лидера.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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