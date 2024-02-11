Американский профессор назвал необратимым процесс деменции Байдена

Регулярные провалы в памяти, медленная речь и проблемы с ориентацией говорят о прогрессирующей возрастной деменции у президента США Джо Байдена. Неутешительным выводом поделился профессор Университета Джона Хопкинса Марти Макари.

По словам врача, ухудшение состояния 81-летнего американского лидера происходит буквально на глазах. Эти процессы необратимы, а потому опасения избирателей по поводу целесообразности переизбрания Байдена имеют под собой почву, поделился он.