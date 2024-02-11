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10 февраля, 22:04

Американцы окончательно списали Байдена со счетов

WSJ: Американцы не видят в Байдене нового президента из-за его плохого имиджа

Президент США Джо Байден в глазах многих избирателей является слабым государственным лидером, который не сможет эффективно управлять страной в случае переизбрания. Об этом со ссылкой на социсследования написали в Wall Street Journal.

Американцы неспроста не видят в Байдене нового главу Белого дома, считают авторы. Он не только является самым возрастным президентом в истории Штатов, но и допустил массу просчётов за время правления, которые ударили по уровню поддержки политика со стороны народа.

"Ошибки Байдена могут повлиять на формирование отношения к нему больше, чем ошибки предыдущих президентов сказались на их имидже, не только потому, что Байден в свой 81 год является старейшим действующим президентом страны, но и потому, что не создал имидж сильного лидера и не наладил эмоциональную связь с избирателями", — пояснили в WSJ.

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А недавно Байден вновь угодил в нелепую ситуацию, выступая перед сторонниками в Лас-Вегасе. Политик заявил, что общался с давно умершим экс-лидером Франции Франсуа Миттераном.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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