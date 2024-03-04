Жена Брюса Уиллиса опровергла слухи о том, что актёр не рад жизни из-за деменции

"В заголовках, по сути, говорится, что в жизни моего мужа больше нет радости. Но я могу сказать вам, что это абсолютно неправда. Я хочу, чтобы те, кто пишет такое, перестали пугать людей, заставляя думать, что, как только им поставят диагноз какого-нибудь нейрокогнитивного заболевания — это конец. <...> Нет, это не так", — сказала Эмма в видеоролике, опубликованном в одной из социальных сетей.