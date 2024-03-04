Жена Брюса Уиллиса опровергла слухи о том, что актёр не рад жизни из-за деменции
Брюс Уиллис и его супруга Эмма. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / emmahemingwillis
Тяжёлая прогрессирующая деменция не мешает голливудскому актёру Брюсу Уиллису радоваться жизни. Об этом заявила его супруга Эмма Хеминг, опровергая соответствующие заголовки в СМИ. По её мнению, таким образом журналисты создают нейрокогнитивным заболеваниям фатальный образ.
"В заголовках, по сути, говорится, что в жизни моего мужа больше нет радости. Но я могу сказать вам, что это абсолютно неправда. Я хочу, чтобы те, кто пишет такое, перестали пугать людей, заставляя думать, что, как только им поставят диагноз какого-нибудь нейрокогнитивного заболевания — это конец. <...> Нет, это не так", — сказала Эмма в видеоролике, опубликованном в одной из социальных сетей.
Напомним, в 2022 году у Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию. Актёр завершил свою карьеру, и с тех пор его фанаты лишь изредка узнают о состоянии кумира. А оно, судя по всему, не самое лучшее: он уже не узнаёт свою бывшую супругу Деми Мур и не может ни говорить, ни читать. На фоне прогрессирующей болезни близкие Уиллиса делятся трогательными кадрами с "крепким орешком".