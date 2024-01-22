Жена Брюса Уиллиса поделилась трогательным видео с больным деменцией актёром

Жена Брюса Уиллиса — Эмма Хеминг — поделилась в одной из социальных сетей трогательным архивным видео с актёром. На нём запечатлены моменты отдыха семьи и то, как супруг поддерживает её во время родов. Модель призналась, что с детства мечтала о таком муже.

"Когда я была маленькой, всё, о чём я мечтала, — было влюбиться в мужчину своей мечты, построить дом с белым штакетником, завести семью и узнать, что такое безусловная любовь. Мораль такова: будьте осторожны со своими желаниями, потому что они могут исполниться", — написала она.