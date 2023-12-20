Тяжелобольной Брюс Уиллис вышел на публику и шокировал фанатов внешним видом

Страдающего деменцией голливудского актёра Брюса Уиллиса заметили в Лос-Анджелесе, в районе Студио-Сити, который находится неподалёку от его дома. Звезда "Крепкого орешка" вышла в свет впервые за несколько месяцев, пишет The Mirror.

По словам журналистов, Уиллис был одет в повседневную одежду — клетчатую рубашку, стёганую куртку, серые спортивные штаны, бейсболку такого же цвета с логотипом Нью-Йорка и серые кроссовки без шнурков. При этом актёр удивил своих поклонников — он выглядел гораздо лучше, чем в последнее время, и даже показал узнавшим его прохожим жест, обозначающий мир.