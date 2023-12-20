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20 декабря, 11:00

Тяжелобольной Брюс Уиллис вышел на публику и шокировал фанатов внешним видом

Болеющий деменцией Брюс Уиллис впервые появился на публике после потери речи

Страдающего деменцией голливудского актёра Брюса Уиллиса заметили в Лос-Анджелесе, в районе Студио-Сити, который находится неподалёку от его дома. Звезда "Крепкого орешка" вышла в свет впервые за несколько месяцев, пишет The Mirror.

По словам журналистов, Уиллис был одет в повседневную одежду — клетчатую рубашку, стёганую куртку, серые спортивные штаны, бейсболку такого же цвета с логотипом Нью-Йорка и серые кроссовки без шнурков. При этом актёр удивил своих поклонников — он выглядел гораздо лучше, чем в последнее время, и даже показал узнавшим его прохожим жест, обозначающий мир.

Больно смотреть: Видео с увядающим Брюсом Уиллисом разбило сердце его поклонникам

Больно смотреть: Видео с увядающим Брюсом Уиллисом разбило сердце его поклонникам

Напомним, что ранее Брюсу Уиллису диагностировали лобно-височную деменцию. Бывшая жена артиста Деми Мур призналась, что ей разбила сердце последняя встреча с экс-супругом — он её не узнал. Актриса поразилась тому, как быстро прогрессирует заболевание. А до этого друг "крепкого орешка" рассказал, что актёр лишился вербальных навыков из-за прогрессирования болезни. По его словам, звезда больше не может ни говорить, ни читать.

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ТАСС / AP / Charles Sykes

Ян Поланин
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