Тяжелобольной Брюс Уиллис вышел на публику и шокировал фанатов внешним видом
Болеющий деменцией Брюс Уиллис впервые появился на публике после потери речи
Страдающего деменцией голливудского актёра Брюса Уиллиса заметили в Лос-Анджелесе, в районе Студио-Сити, который находится неподалёку от его дома. Звезда "Крепкого орешка" вышла в свет впервые за несколько месяцев, пишет The Mirror.
По словам журналистов, Уиллис был одет в повседневную одежду — клетчатую рубашку, стёганую куртку, серые спортивные штаны, бейсболку такого же цвета с логотипом Нью-Йорка и серые кроссовки без шнурков. При этом актёр удивил своих поклонников — он выглядел гораздо лучше, чем в последнее время, и даже показал узнавшим его прохожим жест, обозначающий мир.
Напомним, что ранее Брюсу Уиллису диагностировали лобно-височную деменцию. Бывшая жена артиста Деми Мур призналась, что ей разбила сердце последняя встреча с экс-супругом — он её не узнал. Актриса поразилась тому, как быстро прогрессирует заболевание. А до этого друг "крепкого орешка" рассказал, что актёр лишился вербальных навыков из-за прогрессирования болезни. По его словам, звезда больше не может ни говорить, ни читать.
ТАСС / AP / Charles Sykes