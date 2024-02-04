Деми Мур поделилась солнечным семейным фото с угасающим от деменции Брюсом Уиллисом

Актриса Деми Мур в соцсетях поделилась фотографией с экс-супругом, актёром Брюсом Уиллисом, страдающим от лобно-височной деменции. Воссоединение пары состоялось на дне рождения их дочери Таллулы Уиллис. На опубликованном снимке именинница с улыбкой обнимает мать и отца на задней лужайке дома.

Ранее другая дочь Брюса Уиллиса Скаут опубликовала на своей странице в соцсетях новое фото с отцом, которое растрогало всех поклонников "крепкого орешка". На снимке девушка лежит на груди у актёра и с улыбкой обнимает его, а Брюс гладит её по волосам.