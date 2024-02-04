Регион

Уведомления отключены

4 февраля, 13:19

Деми Мур поделилась солнечным семейным фото с угасающим от деменции Брюсом Уиллисом

Деми Мур выложила фото с Брюсом Уиллисом с празднования 30-летия их дочери

Брюс Уиллис с дочерью Таллулой Уиллис и бывшей супругой Деми Мур. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / demimoore

Брюс Уиллис с дочерью Таллулой Уиллис и бывшей супругой Деми Мур. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / demimoore

Актриса Деми Мур в соцсетях поделилась фотографией с экс-супругом, актёром Брюсом Уиллисом, страдающим от лобно-височной деменции. Воссоединение пары состоялось на дне рождения их дочери Таллулы Уиллис. На опубликованном снимке именинница с улыбкой обнимает мать и отца на задней лужайке дома.

"Осыпаем нашу дочь любовью сегодня, в день её 30-летия", подписала Мур солнечное фото.

Жена Брюса Уиллиса поделилась трогательным видео с больным деменцией актёром
Жена Брюса Уиллиса поделилась трогательным видео с больным деменцией актёром

Ранее другая дочь Брюса Уиллиса Скаут опубликовала на своей странице в соцсетях новое фото с отцом, которое растрогало всех поклонников "крепкого орешка". На снимке девушка лежит на груди у актёра и с улыбкой обнимает его, а Брюс гладит её по волосам.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Брюс Уиллис
  • демимур
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров