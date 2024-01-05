Новое фото тяжелобольного Брюса Уиллиса с дочерью до слёз растрогало его поклонников
Дочь болеющего деменцией Брюса Уиллиса опубликовала новое фото с отцом
Брюс Уиллис с дочерью Скаут. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / scoutlaruewillis
Дочь болеющего деменцией голливудского актёра Брюса Уиллиса Скаут опубликовала в своих соцсетях новую фотографию с отцом, которая вызвала умиление у всех поклонников "крепкого орешка".
На фотографии Скаут лежит на груди у папы, обнимает его и улыбается, тогда как Брюс с нежной улыбкой гладит дочь по голове.
В СМИ отмечают, что состояние актёра с каждым днём ухудшается. Исполнитель главной роли в фильме "Пятый элемент" больше не может читать и почти не разговаривает. Родственники поддерживают Брюса и стараются чаще проводить с ним время.
Ранее Лайф писал, что в конце декабря прошлого года Брюс Уиллис впервые появился на публике после потери речи. Его заметили в Лос-Анджелесе, в районе Студио-Сити, который находится неподалёку от его дома.