Новое фото тяжелобольного Брюса Уиллиса с дочерью до слёз растрогало его поклонников

Дочь болеющего деменцией голливудского актёра Брюса Уиллиса Скаут опубликовала в своих соцсетях новую фотографию с отцом, которая вызвала умиление у всех поклонников "крепкого орешка".

На фотографии Скаут лежит на груди у папы, обнимает его и улыбается, тогда как Брюс с нежной улыбкой гладит дочь по голове.

В СМИ отмечают, что состояние актёра с каждым днём ухудшается. Исполнитель главной роли в фильме "Пятый элемент" больше не может читать и почти не разговаривает. Родственники поддерживают Брюса и стараются чаще проводить с ним время.