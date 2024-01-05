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5 января, 09:44

Новое фото тяжелобольного Брюса Уиллиса с дочерью до слёз растрогало его поклонников

Дочь болеющего деменцией Брюса Уиллиса опубликовала новое фото с отцом

Брюс Уиллис с дочерью Скаут. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / scoutlaruewillis

Брюс Уиллис с дочерью Скаут. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / scoutlaruewillis

Дочь болеющего деменцией голливудского актёра Брюса Уиллиса Скаут опубликовала в своих соцсетях новую фотографию с отцом, которая вызвала умиление у всех поклонников "крепкого орешка".

На фотографии Скаут лежит на груди у папы, обнимает его и улыбается, тогда как Брюс с нежной улыбкой гладит дочь по голове.

В СМИ отмечают, что состояние актёра с каждым днём ухудшается. Исполнитель главной роли в фильме "Пятый элемент" больше не может читать и почти не разговаривает. Родственники поддерживают Брюса и стараются чаще проводить с ним время.

Больно смотреть: Видео с увядающим Брюсом Уиллисом разбило сердце его поклонникам
Больно смотреть: Видео с увядающим Брюсом Уиллисом разбило сердце его поклонникам

Ранее Лайф писал, что в конце декабря прошлого года Брюс Уиллис впервые появился на публике после потери речи. Его заметили в Лос-Анджелесе, в районе Студио-Сити, который находится неподалёку от его дома.

Ян Поланин
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