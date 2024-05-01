Деми Мур заявила, что готовится к прощанию с Брюсом Уиллисом из-за его деменции

Актриса Деми Мур заявила, что начала готовиться к "эмоциональному прощанию" со своим бывшим мужем Брюсом Уиллисом, у которого прогрессирующая лобно-височная деменция. По данным In Touch Weekly, ей непросто видеть, как артист постепенно перестаёт узнавать родных.

"Когда ты отпускаешь то, кем он был или кем, по твоему мнению, он должен был быть, тогда ты можешь воспринимать настоящее как оно есть, принять радость и любовь, которые есть", — отметила она.