Деми Мур заявила, что готовится к прощанию с Брюсом Уиллисом из-за его деменции
Брюс Уиллис и Деми Мур. Обложка © ТАСС / AP / Charles Sykes, Ik Aldama / Picture alliance
Актриса Деми Мур заявила, что начала готовиться к "эмоциональному прощанию" со своим бывшим мужем Брюсом Уиллисом, у которого прогрессирующая лобно-височная деменция. По данным In Touch Weekly, ей непросто видеть, как артист постепенно перестаёт узнавать родных.
"Когда ты отпускаешь то, кем он был или кем, по твоему мнению, он должен был быть, тогда ты можешь воспринимать настоящее как оно есть, принять радость и любовь, которые есть", — отметила она.
Деми Мур и Брюс Уиллис прожили в браке десять лет, однако после развода смогли сохранить дружеские отношения. Более того, актриса отлично ладит с его новой супругой Эммой Хеминг.
Напомним, в 2022 году у Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию. Узнав о диагнозе, актёр завершил карьеру и практически перестал появляться на публике. Его состояние, судя по всему, не самое лучшее: артист перестал узнавать Деми Мур, а также писать и говорить. Несмотря на постоянно прогрессирующее и неизлечимое заболевание, Уллис, по словам Эммы Хеминг, продолжает радоваться жизни. К слову, недавно актёр всё же появился на людях и даже показал что-то вроде улыбки.