Как раз и навсегда поставить обидчика на место этими 5 колкими фразами

Нет ничего лучше, чем поставить человека на место с помощью остроумных фраз. Их можно либо выучить дословно, либо хотя бы запомнить суть, чтобы во время конфликта не пришлось придумывать ответ на ходу, а просто вытащить заготовку из подсознания. Какие слова за одну секунду отвадят человека от любых конфликтов с вами в будущем?

1. "Напомните, когда ваше мнение меня интересовало, а то никак не могу вспомнить"

Поставить на место человека этой фразой смогут все. Более того, оппонента удастся отвадить от желания поделиться своим мнением. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В жизни часто бывает так, что чужой человек хочет "вставить пять копеек" и поделиться своим мнением о вас или совершённых вами поступках. В результате он подходит и начинает говорить откровенные гадости, прикрываясь желанием помочь. Или направить на путь истинный.

Если из-за чрезмерной критики вы чувствуете дискомфорт, то не нужно пытаться успокоить собеседника напоминанием о недопустимости нарушать личные границы. Чтобы поставить его на место, достаточно сказать эту фразу и намекнуть, что каких-либо советов вы от него не просили.

2. "Хотите меня подколоть? Сразу говорю: у вас не получится"

Нередко бывает, что приятели и коллеги на работе могут про вас пошутить. И не всегда они осознают, когда перебарщивают с весельем. Далеко не всем нравится, когда в их сторону настолько откровенно кидают насмешки. Чтобы не допустить оскорблений и поставить собеседников на место, достаточно сказать им: "Вы что, хотите меня подстебнуть? Сразу говорю: у вас ничего не получится!"

3. "Я знаю об этой своей фишке. Это называется индивидуальность"

Какие фразы собьют оппонента с толку? Как поставить человека на место без грубости: 5 спасительных фраз. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если у вас есть фишка, выделяющая из толпы (например, картавость или заикание), и кто-то хочет задеть за живое, упомянув это, то не давайте грубияну сделать вас своей жертвой. Если с самооценкой у человека всё в порядке, то даже такой, на первый взгляд, изъян можно превратить в крутую личную особенность.

4. "Что ты сейчас сказал? А то прослушал, не смог прийти в себя от твоей наглости"

Как вежливо осадить грубияна или не позволить над собой насмехаться: 5 рабочих тактик. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если человек говорит гадости в вашу сторону или пытается обидеть, то поставить его на место можно, сбив с толку. Необходимо попросить его повторить то, что было произнесено. В этом случае собеседник услышит, какую гадость говорит, и постыдится сказанных слов.

5. "У меня к тебе есть предложение, от которого ты не сможешь отказаться. Оставь своё мнение при себе"

5 фраз, которые не обидят, но поставят на место: лайфхаки из психологии. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Поставить собеседника на место можно красиво, но с щепоткой пассивной агрессии. Такой юмористический подход не приведёт к ссоре с человеком, но зато позволит показать, что над собой подтрунивать вы не позволите. Преимущество фразы в том, что вы и красиво осадите человека, и не опуститесь до оскорблений. Обидчик перестанет оскорблять вас, поскольку поймёт: имеет дело с человеком со стальным характером, которого просто так не задеть.