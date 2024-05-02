5 неприятных вопросов, которые нужно задавать партнёру в начале отношений

Когда вы только начинаете с кем-то встречаться, как-то неловко вдруг начать задавать вопросы типа: "А не было ли у вас в роду шизофреников?" Однако есть темы, которые обязательно стоит обсудить ещё в самом начале отношений.

1. Старший или младший

О чём важно говорить на первых свиданиях с новым партнёром? Фото © Shutterstock / FOTODOM

Хорошо спросить партнёра, какой он по порядку рождения в своей семье. Дело в том, что от того — единственный ли он ребёнок, старший, средний или младший, — зависит, какой у него характер. И тогда второму партнёру будет проще понимать, с каким человеком он собирается строить отношения.

"Например, единственным детям характерно не уметь ни с кем договариваться, считать, что их мнение — единственно правильное и никто не может его оспорить", — рассказывает Life.ru психолог Татьяна Василькова.

Если это старший ребёнок, продолжает эксперт, то он тоже, как и единственный, будет считать, что всегда прав. Такой человек будет склонен к лидерству, к желанию всегда быть главным и чтобы его все беспрекословно слушались.

Если это младший ребёнок, то, скорее всего, он будет хорошим исполнителем. Будет всегда спрашивать: "А это можно?", "А это правильно?", "Вы мне разрешаете?", "Вы не против?". И будет нуждаться в большом количестве любви и внимания. Татьяна Василькова, психолог

Если это средний ребёнок, то, со слов психолога, он будет, скорее всего, потерянным, не будет знать, как ему поступить, — потому что непонятно, то ли как старшие решают, то ли как младшие. Он часто не будет уверенным в себе. "Про средних детей родители порой забывали, не обращали внимания, и средний ребёнок, бывает, не знает, что он хочет, не может принять решение. Но при этом средние дети очень хорошие переговорщики и хорошие дипломаты", — подытоживает эксперт.

2. Семейные болезни

Также, советует эксперт, хорошо бы узнать, какие в семье партнёра были болезни: "Бывают ситуации, когда люди создают брак, а потом выясняется, что у одного из партнёров по родовой линии были, например, случаи шизофрении. Второй человек про это не знает".

Есть болезни психического характера, которые передаются по наследству. И получается, что уже есть ребёнок, а второй партнёр не знал, что у их наследника предрасположенность. И это воспринимается как обман. Чаще всего об этом молчат — о болезнях, которые передаются по наследству.

3. С мамой или папой?

Неприятные вопросы, которые важно задать будущему супругу: шпаргалка от психолога. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Психолог Татьяна Василькова также советует спросить, как партнёр предполагает совместное проживание в случае, если гипотетически пара решит съехаться с его или её родителями: "Проживание с родителями говорит о том, что партнёр не сепарировался от папы, от мамы. А значит, он будет проявляться в отношениях в позиции ребёнка — не будет брать на себя ответственность. И в решении ключевых вопросов будет заручаться поддержкой родителя".

В случае, если несепарировавшийся партнёр — это мужчина, то, как рассказывает эксперт, для него мнение мамы будет важнее мнения жены. Это не будет устраивать супругу и станет причиной частых конфликтов.

Если женщина не сепарировалась от папы, то для неё слово отца будет в приоритете. Причём это свойственно как в случаях, когда партнёр проживает вместе с родителями, так и в случаях, когда проживает отдельно.

Чтобы всё это узнать, достаточно спросить: "А кто тебе эмоционально и духовно ближе?" Татьяна Василькова, психолог

Хорошо, чтобы мужчине эмоционально ближе был отец, а для женщины — мама. В этом случае отношения — более крепкие и более гармоничные. Когда он берёт папину энергию, проявляется как мужественный партнёр, а она, принимая мамину энергию, проявляет себя как нежная женщина.

4. Будущие роли

Также важно спросить у партнёра, если это мужчина, кто для него жена, зачем она ему. Если это женщина, то узнать: а что для неё значит мужчина, зачем хочет замуж. Дело в том, что человек не просто так создаёт отношения и семью, женится или выходит замуж.

"У каждого человека есть собственные предпочтения, задачи и потребности, о которых он, может быть, не задумывался ранее, но на психологическом уровне они есть", — поясняет в разговоре с Life.ru специалист. Например, мужчина ожидает, что будущая жена будет его жалеть и заботиться. А женщина, например, не собирается этого делать, потому что она видит мужчину как того, кто должен заботиться о ней.

В этом случае может быть конфликт. Потому что мужчина может проявляться как слабый, а женщина будет ожидать от него каких-то решительных действий. Татьяна Василькова, психолог

Или, как продолжает эксперт, например, мужчина говорит: "Для меня важно, чтобы жена кормила, готовила мне котлеты", а женщина в принципе не предполагает заниматься домашними обязанностями и ожидает, что мужчина наймёт домашний персонал. В этом случае хорошо заранее проговорить о своих ожиданиях от второго человека, чтобы понять: те обязанности, которые вместе со статусом "муж" и "жена" будут автоматически приклеены вторым партнёром, насколько они реально выполнимы и насколько человек с ними соглашается.

Но традиции и правила в наших семьях очень отличаются. И об этом хорошо проговорить заранее. Хотя людям кажется: ну о чём тут говорить, всё как у всех, всё же понятно, все об этом знают. Со слов эксперта, как показывает психологическая практика, все знают о своём, и это разное. Татьяна Василькова, психолог

Очень часто так бывает, что люди женятся, приобретают новый статус, и партнёр автоматически приписывает к новому статусу и новые обязанности — "ты должен". Причём те обязанности, которые были приняты в его семье — у его родителей и у его бабушек и дедушек.

5. Долги и кредиты

Почему важно говорить с будущим партнёром на тему денег, отношений с родителями и распределения ролей в семье. Фото © Shutterstock / FOTODOM