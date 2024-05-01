Без защиты небес: 6 знаков зодиака, кто сами себе стали "ангелами-хранителями"

У большинства людей есть ангел-хранитель. Он не только оберегает их от неправильных решений, проблем, невзгод, но и помогает добиваться целей. Однако так судьба благословила далеко не всех.

Мужчин и женщин, рождённых под некоторыми знаками зодиака, ждал другой подарок. Звёзды наделили их развитой интуицией, сильной энергетикой и умением продумывать шаги наперёд. Благодаря этому они благополучно живут и без "помощи потусторонних сил". Представители каких знаков зодиака стали "ангелами-хранителями" сами себе?

1. Знак зодиака Козерог

У представителей знака зодиака Козерог есть ангел-хранитель, но он весьма слабый. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Мужчины и женщины – носители знака зодиака Козерог наделены сильной интуицией. Они на уровне шестого чувства ощущают приближение беды. Поэтому в повседневной жизни очень склонны к риску. Но если что-то пойдёт наперекосяк, они найдут креативное решение проблемы благодаря "чуйке".

Справедливости ради стоит отметить, что некий ангел-хранитель у представителей знака зодиака Козерог есть. Но он очень слабый и почти не защищает. Поэтому из большинства трудностей им приходится выпутываться самостоятельно.

2. Знак зодиака Овен

Женщины и мужчины – носители знака зодиака Овен оберегают себя от бед сами, поскольку самоуверенны и принимают решения самостоятельно. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Самый незащищённый знак зодиака с точки зрения Вселенной — Овен. Ангела-хранителя у них нет и никогда не появится. Несмотря на это, такие мужчины и женщины уверены в себе и принимают решения только на основе внутренних ощущений. Причём шестое чувство практически всегда оберегает их от беды. Они вовремя ощущают, что не стоит подписывать определённый документ, идти на роковую встречу или вступать в конфликт.

3. Знак зодиака Рак

Ещё один самый незащищённый знак зодиака с точки зрения Вселенной — Рак. Ангела-хранителя нет, но люди чувствуют "энергию космоса" и выпутываются из проблем благодаря ей. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Следующий после Овна самый незащищённый знак зодиака — Рак. У таких мужчин и женщин нет ангела-хранителя, поэтому постоять за них перед Вселенной некому. Но у них есть другие таланты, которые помогают избегать неприятностей.

Представители знака зодиака Рак тонко чувствуют души других людей. А ещё они умеют "ловить вибрации из космоса", благодаря чему с лёгкостью ощущают чужие эмоции и избегают конфликтов, опасных ситуаций.

4. Знак зодиака Скорпион

Какой знак зодиака в 2024 году не только имеет развитую интуицию, но и чувствует эмоции других людей? Скорпион. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Мужчинам и женщинам – носителям знака зодиака Скорпион не нужен "помощник с небес". Они без проблем чувствуют других людей. Умеют докапываться до их внутренних чувств, эмоций. Также у женщин и мужчин, рождённых под знаком зодиака Скорпион, развитая "чуйка". Они черпают информацию из подсознания и заранее знают, какие действия лучше не совершать, чтобы избежать беды. Поэтому ангел-хранитель не видит смысла им помогать.

5. Знак зодиака Рыбы

Мужчины и женщины знака зодиака Рыбы быстро чувствуют, когда меняется энергетика, и используют это в своих целях. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Некоторые знаки зодиака с самого детства находятся в "контакте со Вселенной". Речь идёт о женщинах и мужчинах Рыбах. Их связь настолько прочна, что не нужен никакой ангел-хранитель.

Представители знака зодиака Рыбы от природы наделены умением чувствовать других людей и их эмоции. Если энергетика будет негативной, то они сразу чувствуют это. Поэтому Рыбы никогда не ввяжутся в дело, которое может им навредить, например криминал. Они раскусят злой умысел, даже если его тщательно скрывают.

6. Знак зодиака Дева

Какой знак зодиака в 2024 году имеет самую сильную интуицию? Дева. Такие мужчины и женщины обладают аналитическим складом ума и просчитывают ходы наперёд. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Один из самых чутких знаков зодиака — Дева. Такие мужчины и женщины редко попадают в беду, хоть и не имеют ангела-хранителя. Всё дело в их развитом шестом чувстве.

Интуиция рождённых под знаком зодиака Дева построена на аналитических способностях мозга. Они довольно точно просчитывают шаги наперёд. Знают, что будет, если поступить определённым образом в каждом конкретном случае. Зачем ангелу-хранителю вмешиваться в жизнь таких людей, если у них и так всё прекрасно получается?