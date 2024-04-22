Не переходите на сторону зла: За какие грехи эти знаки зодиака могут угодить за решётку

"Тюремный" гороскоп по знакам зодиака будет неблагоприятным для некоторых. Согласно ему, пять представителей зодиакального круга предрасположены к совершению преступлений, за которые придётся отвечать по закону. Какие знаки зодиака в 2024 году оказались в группе риска, и как им избежать путешествия на зону?

1. Знак зодиака Телец

"Тюремный" гороскоп по знакам зодиака: мужчин и женщин — Тельцов посадят за мошенничество. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Женщины и мужчины, кто по знаку зодиака Телец, могут оказаться за решёткой из-за жажды лёгкой наживы. Такие люди мечтают добиться власти и богатства любыми способами, поэтому нередко прибегают к быстрым способам заработка. Тем, кто по гороскопу Телец, категорически не рекомендуется заниматься денежными махинациями или уклоняться от уплаты налогов. Ведь именно за это они и рискуют угодить в тюрьму, насколько бы идеально продуманной не казалась преступная "схема".

2. Знак зодиака Рак

Какой знак зодиака попадёт в тюрьму за воровство или пьяный дебош? Рак. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Некоторые мужчины и женщины, кто по знаку зодиака Рак, почти не имеют каких-либо моральных принципов. Они не видят ничего зазорного в том, чтобы поднять с пола обронённый кошелёк или присвоить себе чужое имущество другим способом. Причём муки совести возникнут ненадолго. Таким людям категорически не рекомендуется присваивать себе чужие вещи, поскольку высока вероятность угодить в тюрьму именно из-за такого проступка.

Характеристика знака зодиака Рак говорит ещё и о том, что им нужно держаться подальше от горячительных напитков. Если употреблять алкоголь бесконтрольно, то такой мужчина и женщина может впасть в ярость и устроить дебош — уничтожить чужое имущество, устроить драку и нанести другому человеку тяжёлые телесные повреждения, увечья. За это они тоже могут попасть в тюрьму.

3. Знак зодиака Дева

"Тюремный" гороскоп по знакам зодиака: мужчины и женщины — Девы могут стать маньяками. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Дело в том, что представители знака зодиака Дева обладают высоким интеллектом, проворностью и хитростью. Внешне они харизматичны и красивы, а ещё выглядят "ангелами". Эти навыки — идеальный набор для потенциального маньяка. Чтобы не оказаться на зоне, им нужно контролировать свои эмоции и выговаривать их, а не кидаться на всех.

4. Знак зодиака Скорпион

Характеристика знаков зодиака: мужчины и женщины — Скорпионы могут сесть за сексуальные домогательства или изнасилования. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Скорпион считается самым опасным из всех знаков зодиака. Мужчины и женщины от природы наделены огромной сексуальной энергией. Поэтому они не умеют сдерживать себя, когда видят объект вожделения. Таким людям нужно воздерживаться от преследования других и сексуальных домогательств. Иначе есть риск угодить за решётку.

5. Знак зодиака Козерог

"Тюремный" гороскоп по знакам зодиака: мужчины и женщины — Козероги сядут в тюрьму за создание секты или финансовой пирамиды. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Женщины и мужчины, кто по знаку зодиака Козерог, обладают врождёнными лидерскими качествами. Чтобы реализовать себя, им нужно либо идти в политику, либо создавать свой бизнес, блог. Но ни в коем случае не основывать собственную секту, иначе тюрьмы не избежать.

Также Козероги наделены развитым интеллектом и умением придумывать полулегальные схемы для заработка денег. Однако им нельзя заниматься махинациями и создавать финансовые пирамиды — высока вероятность попасть в тюрьму.