День ангела в последний месяц весны: Кто отмечает именины в мае 2024
Обратитесь к православному месяцеслову, который содержит полный список святых, чтимых каждый день месяца: выберите имя для вашего малыша, пришедшего в мир в мае 2024 года, и выясните, в какие дни этого месяца ваши родные и друзья будут отмечать свои именины.
Кто будет отмечать день ангела в мае 2024 года? Календарь именин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Каждый православный христианин ежегодно отмечает два важных личных торжества: день рождения и день ангела, или именины. Последние празднуют в честь святого, чьим именем человек был назван при крещении. Узнать дату именин поможет церковный календарь. Например, в мае церковь почитает 103 имени, среди которых 75 — мужских и 28 —женских.
Часто дата именин одинакова для разных имён, так как в один день могут совершаться поминовения нескольких святых. Церковный календарь также полезен для выбора имени мальчиков и девочек, рождённых в последний весенний месяц. Если родители выбирают для ребёнка имя, которого нет в церковном календаре, при крещении ему всё равно присваивается имя православного святого, чей день памяти приходится на этот день. Это имя может отличаться от указанного в паспорте, что допускается церковными канонами. Крестильное имя используется в церковных таинствах и молитвах. Оно также указывается в церковных документах.
Актёр театра и кино Дмитрий Дюжев отмечает именины в мае целых три раза. Фото © АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
В мае 2024 года именины отмечают:
- 1 мая: Антон, Василий, Виктор, Ефим, Иван, Кузьма, Феликс, Ян, Тамара.
- 2 мая: Виктор, Георгий, Егор, Иван, Семен, Ян, Матрена.
- 3 мая: Александр, Гавриил, Григорий, Николай, Станислав, Теодор, Фёдор.
- 4 мая: Александр, Алексей, Денис, Иван, Максим, Николай, Теодор, Фёдор, Яков, Ян.
- 5 мая: Варфоломей, Виталий, Всеволод, Гавриил, Дмитрий, Клим, Лука, Остап, Платон, Теодор, Фёдор.
- 6 мая: Анатолий, Афанасий, Валерий, Георгий, Егор, Иван, Ян, Александра, Валерия, София.
- 7 мая: Алексей, Валентин, Иннокентий, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Фома, Елизавета.
- 8 мая: Василий, Марк, Сергей.
- 9 мая: Василий, Иван, Нестор, Николай, Пётр, Степан, Ян, Глафира.
- 10 мая: Георгий, Егор, Иван, Илларион, Николай, Павел, Пётр, Семён, Сергей, Степан, Ян, Анастасия, Мария.
- 11 мая: Виталий, Кирилл, Максим, Анна.
- 12 мая: Арсений, Артём, Богдан, Василий.
- 13 мая: Василий, Игнат, Клим, Максим, Никита, Яков.
- 14 мая: Акакий, Еремей, Ефим, Игнат, Макар, Нина, Тамара.
- 15 мая: Афанасий, Борис, Глеб, Давид, Михаил, Роман, Зоя.
- 16 мая: Николай, Павел, Пётр, Тимофей, Ульяна, Юлиана.
- 17 мая: Антон, Иван, Кирилл, Клим, Леонтий, Никита, Николай, Ян, Мария, Пелагея.
- 18 мая: Адриан, Яков, Арина, Ирина.
- 19 мая: Василий, Денис, Иван, Илларион, Савва, Ян.
- 20 мая: Акакий, Антон, Давид, Иван, Иосиф, Михаил, Нил, Семён, Степан, Ян.
- 21 мая: Адриан, Арсений, Иван, Ян.
- 22 мая: Василий, Гавриил, Дмитрий, Иосиф, Николай, Семен, Акилина.
- 23 мая: Василий, Кирилл, Лаврентий, Симон, Таисия.
- 24 мая: Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил, Ростислав.
- 25 мая: Антон, Герман, Денис, Иван, Пётр, Семён, Теодор, Фёдор, Филипп, Ян.
- 26 мая: Александр, Василий, Гавриил, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Макар, Сергей, Тарас, Ян, Арина, Гликерия, Ирина.
- 27 мая: Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Пётр, Яков, Ян.
- 28 мая: Дмитрий, Игнат, Анастасия.
- 29 мая: Александр, Аркадий, Георгий, Егор, Лаврентий, Николай, Пётр, Теодор, Фёдор.
- 30 мая: Афанасий, Николай, Степан, Евдокия, Ефросинья.
- 31 мая: Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Лев, Макар, Павел, Пётр, Семён, Теодор, Фёдор, Юлиан, Александра, Юлия, Ефросинья, Клавдия, Кристина, Матрёна, Фаина.
Красавица-актриса Юлия Снигирь — ещё одна майская именинница. Фото © АГН "Москва" / Ярослав Чингаев
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