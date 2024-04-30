День ангела в последний месяц весны: Кто отмечает именины в мае 2024

Обратитесь к православному месяцеслову, который содержит полный список святых, чтимых каждый день месяца: выберите имя для вашего малыша, пришедшего в мир в мае 2024 года, и выясните, в какие дни этого месяца ваши родные и друзья будут отмечать свои именины.

Каждый православный христианин ежегодно отмечает два важных личных торжества: день рождения и день ангела, или именины. Последние празднуют в честь святого, чьим именем человек был назван при крещении. Узнать дату именин поможет церковный календарь. Например, в мае церковь почитает 103 имени, среди которых 75 — мужских и 28 —женских.

Часто дата именин одинакова для разных имён, так как в один день могут совершаться поминовения нескольких святых. Церковный календарь также полезен для выбора имени мальчиков и девочек, рождённых в последний весенний месяц. Если родители выбирают для ребёнка имя, которого нет в церковном календаре, при крещении ему всё равно присваивается имя православного святого, чей день памяти приходится на этот день. Это имя может отличаться от указанного в паспорте, что допускается церковными канонами. Крестильное имя используется в церковных таинствах и молитвах. Оно также указывается в церковных документах.