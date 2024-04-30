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День ангела в последний месяц весны: Кто отмечает именины в мае 2024

Обратитесь к православному месяцеслову, который содержит полный список святых, чтимых каждый день месяца: выберите имя для вашего малыша, пришедшего в мир в мае 2024 года, и выясните, в какие дни этого месяца ваши родные и друзья будут отмечать свои именины.

30 апреля, 03:00
Кто будет отмечать день ангела в мае 2024 года? Календарь именин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Кто будет отмечать день ангела в мае 2024 года? Календарь именин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Каждый православный христианин ежегодно отмечает два важных личных торжества: день рождения и день ангела, или именины. Последние празднуют в честь святого, чьим именем человек был назван при крещении. Узнать дату именин поможет церковный календарь. Например, в мае церковь почитает 103 имени, среди которых 75 — мужских и 28 —женских.

Часто дата именин одинакова для разных имён, так как в один день могут совершаться поминовения нескольких святых. Церковный календарь также полезен для выбора имени мальчиков и девочек, рождённых в последний весенний месяц. Если родители выбирают для ребёнка имя, которого нет в церковном календаре, при крещении ему всё равно присваивается имя православного святого, чей день памяти приходится на этот день. Это имя может отличаться от указанного в паспорте, что допускается церковными канонами. Крестильное имя используется в церковных таинствах и молитвах. Оно также указывается в церковных документах.

Актёр театра и кино Дмитрий Дюжев отмечает именины в мае целых три раза. Фото © АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

Актёр театра и кино Дмитрий Дюжев отмечает именины в мае целых три раза. Фото © АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

В мае 2024 года именины отмечают:

Красавица-актриса Юлия Снигирь — ещё одна майская именинница. Фото © АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

Красавица-актриса Юлия Снигирь — ещё одна майская именинница. Фото © АГН "Москва" / Ярослав Чингаев

Популярные имена для девочек на май 2024 года:

Александра, Валентина, Глафира, Каролина, Яна, Лилия, Елизавета, Зоя, Ирина, Кристина, Элина, Лукерья, Мария, Муза, Пелагея, Нина, Сусанна, Камилла, Таисия, Алина, Фаина, Валерия, Юлия.

Популярные имена для мальчиков на май 2024 года:

Арсений, Игнат, Андрей, Алексей, Борис, Ярослав, Всеволод, Марат, Валентин, Глеб, Марк, Георгий, Адам, Тимофей, Герман, Дмитрий, Давид, Денис, Ефим, Иосиф, Григорий, Ираклий, Константин, Илья, Макар, Максим, Осип, Павел.

Авторы
Андрей Соколов
Андрей Соколов
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