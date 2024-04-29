6 знаков зодиака, которых в мае ждут испытания и проблемы

В мае мужчины и женщины шести разных знаков зодиака столкнутся со сложностями. Одним предстоит принимать трудные решения, другие перессорятся с близкими, третьих и вовсе с головой накроет лавина неудач. Кому стоит проявлять бдительность в последний месяц весны?

1. Знак зодиака Овен

Знак зодиака, которому придётся принять сложное решение в мае, — Овен. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Гороскоп на май 2024 года обещает представителям знака зодиака Овен трудности. В последний месяц весны их судьба сложится так, что придётся сделать выбор, влияющий на дальнейшую жизнь. Он может касаться работы, личной жизни или отношений с другими людьми.

Но если проблемы возникнут в понедельник, вторник, четверг или пятницу, сразу решать их Овнам нельзя. Нужно делать это в среду, субботу и воскресенье.

Проблема в том, что в начале недели представители знака зодиака Овен ещё отходят от выходных и слишком расслаблены. В конце недели они уже устали от тяжёлых трудовых будней. Из-за этого мужчины и женщины – Овны могут неправильно проанализировать ситуацию, принять неверное решение, которое приведёт к неудачам.

2. Знак зодиака Телец — гороскоп на май 2024-го

Май: гороскоп для знака зодиака Телец. Таких мужчин и женщин ждут трудности, для решения которых понадобится смекалка. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Согласно гороскопу на май, в последний месяц весны представителям знака зодиака Телец нужно проявлять бдительность. В их жизни будут случаться неприятности, для решения которых потребуется проявить смекалку и внимательность. Например, возникнут проблемы на работе, сломается автомобиль или в каком-нибудь органе власти придётся срочно оформлять документы. Главное, не переживать по поводу бед, а спокойно выполнять свои задачи, дожидаясь завершения месяца. Если Тельцам лишний раз не нервничать, то из трудного периода получится выйти победителями.

3. Гороскоп на май для женщин и мужчин – Львов

Представитель какого знака зодиака в мае может сильно разругаться с близким человеком? — Лев. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В мае представителей знака зодиака Лев — и мужчин, и женщин — ждут трудности в отношениях с близким человеком. Ссоры будут происходить почти каждый день. И вы, и партнёр начнёте обижаться друг на друга. В этот период важно быть терпимее и не пытаться выставить себя главным в семье. В остальных сферах, кроме личной жизни, дела будут идти намного лучше.

4. Знак зодиака Скорпион

Кому гороскоп на май 2024 года предвещает личный финансовый кризис? Мужчинам и женщинам знака зодиака Скорпион. Фото © Shutterstock / FOTODOM

В мае 2024 года знак зодиака Скорпион ожидают проблемы с деньгами. Мужчины и женщины, родившиеся с 24 октября по 22 ноября, испытают острую нехватку финансов. Не исключено и возникновение проблем в личной жизни, быту.

Гороскоп в мае для женщин-Скорпионов строго не рекомендует оскорблять партнёра и кричать во время ссор. Вторая половинка может обидеться из-за небрежно брошенных слов.

5. Гороскоп на май 2024-го для знака зодиака Водолей

Представители знака зодиака Водолей могут впасть в депрессию или апатию в мае 2024 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Гороскоп на май 2024 года предупреждает мужчин и женщин, родившихся под знаком зодиака Водолей, о приближающейся депрессии. Также в этом месяце велика вероятность заработать апатию. Вслед за ними начнётся и чёрная полоса.

Поэтому, если вы выдохлись на работе и ни на что не хватает сил, срочно устройте себе отдых. Поможет выезд на природу, поход в спа-салон или на свидание в ресторане. Главное в мае для мужчин и женщин – Водолеев — развеяться.

6. Знак зодиака Рыбы

В мае знак зодиака Рыбы ждёт проверка на прочность. Такие мужчины и женщины должны отстоять свою позицию, иначе у них начнётся череда неудач. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Гороскоп на май 2024 года предупреждает представителей знака зодиака Рыбы о возможных трудностях в коммуникации с людьми. В последний месяц весны произойдёт ситуация, когда потребуется жёстко отстоять своё мнение. Человек, который попытается испытать вас, может оказаться кем угодно — например, начальником, сотрудником органа власти или второй половинкой.

Если мужчина или женщина, рождённые под знаком зодиака Рыбы, не отстоят свои права, то последний месяц весны для них завершится началом чёрной полосы. Однако проявившие стойкость духа будут вознаграждены звёздами и достигнут успеха.