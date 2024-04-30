Как вычислить совместимость в любви мужчины и женщины по дате рождения

Совместимость мужчины и женщины в любви уже предрешена Вселенной. Вам либо суждено быть вместе с человеком до конца дней, либо нет. Повлиять на это не удастся, даже если очень любите партнёра.

Как узнать совместимость в любви и браке?

Нумерология: узнайте число совместимости

Чтобы вычислить совместимость в любви, сделайте небольшой нумерологический расчёт. Фото © Freepik

Чтобы рассчитать совместимость женщины в любви с мужчиной, нужно получить два однозначных натуральных числа. Первое можно узнать, обратив внимание на дату рождения мужчины. Второе — сложив числа из даты, месяца и года появления на свет дамы.

Предположим, один партнёр родился 13.04.1998, а второй — 18.06.2000. Все цифры нужно сложить друг с другом. Для этого воспользуйтесь следующим алгоритмом действий:

Узнайте цифру совместимости в любви первого партнёра, сложив показатели его даты рождения (13.04.1998): "1+3+0+4+1+9+9+8=35". Двузначное число нам не подходит. Для расшифровки оно должно быть однозначным натуральным. Поэтому дробим 35 следующим образом: "3+5=8". Это и будет цифра совместимости в любви и браке первого партнёра.

Совместимость в любви второго партнёра тоже рассчитайте на основе его даты рождения (18.06.2000): "1+8+0+6+2+0+0+0=17=1+7=9". Это цифра второго партнёра.

Чтобы выяснить число совместимости в любви, сложите цифры мужчины и женщины: "8+9=17". Но такой показатель нам не подходит, поскольку опять же является двузначным. Приводим "17" к однозначному числу: "1+7=8". Цифру можно использовать для расшифровки совместимости мужчины и женщины в любви.

Нумерологическая совместимость в любви по дате рождения: расшифровка

Совместимость женщины в любви с мужчиной можно расшифровать, согласно списку. Фото © Freepik

Единица . Такая семья будет неудачной. Ссоры начнут возникать каждый день. Мужчина и женщина будут соревноваться друг с другом за власть в семье.

. Такая семья будет неудачной. Ссоры начнут возникать каждый день. Мужчина и женщина будут соревноваться друг с другом за власть в семье. Двойка . Совместимость в любви у таких людей плохая. У них долгое время не будет получаться завести ребёнка. Построить крепкую семью тяжело, поскольку партнёрам трудно слышать друг друга, договариваться и прощать.

. Совместимость в любви у таких людей плохая. У них долгое время не будет получаться завести ребёнка. Построить крепкую семью тяжело, поскольку партнёрам трудно слышать друг друга, договариваться и прощать. Тройка . Совместимость мужчины и женщины в любви будет почти нулевой. Кто-то из партнёров будет постоянно закатывать истерики. Эмоциональные качели стоит ожидать каждый день. Расставание произойдёт очень скоро, поскольку один партнёр попросту не выдержит.

. Совместимость мужчины и женщины в любви будет почти нулевой. Кто-то из партнёров будет постоянно закатывать истерики. Эмоциональные качели стоит ожидать каждый день. Расставание произойдёт очень скоро, поскольку один партнёр попросту не выдержит. Четвёрка . Совместимость в любви и браке у людей под этим числом идеальная. Они будут не просто страстными любовниками, но и настоящими друзьями, крепкой опорой друг другу. Но если перестанут ладить, чувства быстро затухнут.

. Совместимость в любви и браке у людей под этим числом идеальная. Они будут не просто страстными любовниками, но и настоящими друзьями, крепкой опорой друг другу. Но если перестанут ладить, чувства быстро затухнут. Пятёрка . У мужчины и женщины совместимость в любви и браке хорошей будет только, если в семье правильно распределятся роли. Один из партнёров должен стать "учителем", а другой — "учеником". А ещё таким людям в жизни нужно разнообразие, иначе чувства быстро затухнут.

. У мужчины и женщины совместимость в любви и браке хорошей будет только, если в семье правильно распределятся роли. Один из партнёров должен стать "учителем", а другой — "учеником". А ещё таким людям в жизни нужно разнообразие, иначе чувства быстро затухнут. Шестёрка . Совместимость женщины в любви с мужчиной неблагоприятная. Такие люди не уважают интересы друг друга и не пытаются услышать партнёра. Если каждый не научится понимать близкого человека, то развод произойдёт очень быстро.

. Совместимость женщины в любви с мужчиной неблагоприятная. Такие люди не уважают интересы друг друга и не пытаются услышать партнёра. Если каждый не научится понимать близкого человека, то развод произойдёт очень быстро. Семёрка . У мужчины и женщины совместимость в любви и браке будет нулевая. Оба партнёра не станут говорить друг другу правду, начнут всё скрывать, могут даже и изменять. Причина в том, что такие люди не уживутся вдвоём. Каждый ставит на первое место только себя, игнорируя интересы партнёра.

. У мужчины и женщины совместимость в любви и браке будет нулевая. Оба партнёра не станут говорить друг другу правду, начнут всё скрывать, могут даже и изменять. Причина в том, что такие люди не уживутся вдвоём. Каждый ставит на первое место только себя, игнорируя интересы партнёра. Восьмёрка . Совместимость в любви у такой пары хорошая, но партнёры постоянно будут конфликтовать друг с другом из-за денег. Чтобы найти гармонию и баланс, мужчина в отношениях должен много зарабатывать. Иначе вторая половинка будет упрекать его за нищету, в которой они живут.

. Совместимость в любви у такой пары хорошая, но партнёры постоянно будут конфликтовать друг с другом из-за денег. Чтобы найти гармонию и баланс, мужчина в отношениях должен много зарабатывать. Иначе вторая половинка будет упрекать его за нищету, в которой они живут. Девятка. Совместимость женщины в любви с мужчиной идеальная. Он будто бы послан ей с небес. У таких партнёров получится выстроить крепкие отношения, родить много детей и добиться успехов по жизни. Главное, чтобы женщина хранила домашний очаг, а мужчина был главой семьи и добытчиком денег.