Шаурма, жаркое и даже оливье: Вчерашний шашлык оказался пригодным для множества блюд

Иногда шашлыков бывает так много, что всё просто "не влезает" и, следовательно, отправляется в холодильник. Однако хранить остатки допустимо не более 12 часов. По словам кулинарного блогера и технолога общественного питания Елены Ярцевой, чтобы вчерашнее мясо не пропадало, из него можно приготовить множество вкусных блюд.

Например, из такого шашлыка получится отличный соус "а-ля болоньезе". Для этого мясо нужно пропустить через мясорубку, после чего обжарить с луком, чесноком, специями и добавить томатное пюре. А если на сковороде оставить только мясо и лук, получатся макароны по-флотски. Кроме того, прокрученный фарш станет отличной начинкой для блинчиков, пирожков или другой выпечки.

"Главное, вчерашний шашлык нужно обязательно подвергать термической обработке, чтобы обезопасить себя от отравлений. Даже если вы хранили мясо в холодильнике, его обязательно надо обжарить", — предупредила Ярцева в интервью радио Sputnik.

А любителям шаурмы технолог посоветовала нарезать обжаренный шашлык, добавить к нему любые овощи — например, огурцы или морковь по-корейски — завернуть всё в лаваш и обжарить на сухой сковороде. Ещё такое мясо можно добавить вместо колбасы в оливье, а также использовать для приготовления азиатского салата.

"Берём сладкий перец, огурец, стебель сельдерея, острый перец чили, чеснок и листья кинзы. Это всё вместе с шашлыком нарезаем красивой соломкой и делаем заправку из соевого и сладкого соуса свит-чили, кунжутного масла и сока лимона", — добавила блогер.

А ещё шашлык можно использовать в супах вроде горохового или солянки, а в случае со вторыми блюдами — в тушёной капусте или жарком. А свинина подойдёт для бигуса.