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1 мая, 05:48

Диетолог раскрыла, чем опасен упавший на землю шашлык и можно ли его употреблять

Диетолог Жаровская заявила, что не следует употреблять шашлык, упавший на землю

Диетолог объяснила, как правильно обрабатывать упавший шашлык. Обложка © Freepik

Диетолог объяснила, как правильно обрабатывать упавший шашлык. Обложка © Freepik

Врач-гастроэнтеролог Татьяна Жаровская рассказала россиянам, как может навредить здоровью шашлык, который упал на землю перед обжариванием. По словам специалиста, шашлык чаще всего готовится на природе, где обитают разные животные, и, соответственно, возможно попадание личинок паразитов в землю, а потом и на кусок упавшего мяса.

"Если мы говорим про шашлычное мясо, упавшее на землю, то даже если его очень хорошо промыли, лучше, конечно, подвергнуть его тщательной термической обработке в течение 10–20 минут, тогда яйца паразитов и бактерии погибают. Если эти условия будут соблюдены и кусочек хорошо прожарится, то, в принципе, данное мясо можно употребить. Но я бы всё-таки рисковать не стала", — отметила врач-диетолог в эфире радио Sputnik.

Жаровская добавила, что пережаривание мяса также небезопасно для организма из-за канцерогенов, которые могут нести большой вред кишечнику и даже вызывать рак. Если упавший кусок жаль выкидывать, его можно забрать домой, промыть и отварить, заключила врач.

5 простейших способов модного маринада к шашлыку за 3 копейки
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В разгар майских праздников загородные пикники с жареным мясом — не редкость. Ранее Life.ru рассказывал, с чем категорически нельзя есть шашлык.

Мирон Сидоров
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