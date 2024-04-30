5 простейших способов модного маринада к шашлыку за 3 копейки Никто не будет спорить, что Россия — страна шашлыка. И пусть это блюдо считается то ли кавказским, то ли персидским, гражданам нашей страны до этого нет никакого дела. Life.ru расскажет о том, как сделать вкусно и дёшево. 30 апреля, 05:30 Фото © ТАСС / Новосильцев

Винный: с красным вином и базиликом

Всё-таки главное в шашлыках — это мясо! Винный маринад прекрасно подойдёт для нежирной свиной шеи или говядины. На полтора килограмма мяса следует взять бутылку красного сухого вина, три луковицы, 1–2 чайных ложки молотого чёрного перца и соль по вкусу.

Винный маринад прекрасно подойдёт для нежирной свиной шеи или говядины. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Лук следует нарезать не привычными кольцами, а кубиками, словно вы собрались делать поджарку. Затем нужно высыпать его в мясо, туда же добавить соль и перец, тщательно растереть мясо и оставить пропитываться маринадом на ночь в холодильнике. Утром можно ехать на шашлыки!

Ещё один рецепт винного маринада предполагает использование базилика. Этот рецепт хорош для свинины и индейки. На кило мяса вам понадобятся пучок фиолетового базилика, поллитра белого сухого вина, две или три луковицы, чайная ложка чёрного молотого перца и соль.

Базилик моют, сушат, крупно режут листья, стебли выбрасывают. Лук режут кубиками, смешивают его с базиликом, перцем и этой смесью пересыпают куски мяса, стараясь сделать так, чтобы смесь попала на каждый кусочек. Затем мясо поверху заливают вином и оставляют на три часа. Шашлык можно нанизывать на шампуры!

Маринад на гранатовом соке: сделать вечером и забыть до утра

Маринад на гранатовом соке подходит к говядине, свинине и баранине. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Этот маринад подойдёт не только для свинины или говядины, но и для баранины. На килограмм мяса нужно взять два стакана сока, полстакана водки, по пучку мяты и кинзы, чайную ложку чёрного молотого перца, две или три луковицы, соль.

Помытую и обсушенную зелень крупно порезать, поперчить и часть смеси смешать с кусками мяса. Затем мясо следует выкладывать в кастрюлю слоями, перемежая его слоями лука с зеленью. После чего смешиваем водку с соком и заливаем мясо. Мариновать мясо следует всю ночь в холодильнике.

Маринад на бальзамическом уксусе: неожиданно нужен чеснок

Маринад на бальзамическом соусе прекрасно сочетается с жирным мясом для шашлыка. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Для маринада на бальзамическом уксусе больше всего подойдут говядина, свиной окорок и молодой барашек. На полтора килограмма вам понадобятся полстакана оливкового масла, четверть стакана бальзамического уксуса, два зубчика чеснока, столовая ложка мёда, по чайной ложке сушёных орегано и розмарина, соль.

Процесс приготовления прост: чеснок измельчить, все ингредиенты маринада смешать, добавить к мясу и оставить в холодильнике на три часа.

Маринад на киви: главное — не передержать

Маринад из киви размягчит мясо для шашлыка. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Для этого рецепта подойдёт любое мясо, которое кажется вам жёстким, — киви сумеет его размягчить. Одно киви нужно очистить от кожуры и размять до состояния пюре. Две-три луковицы порезать кольцами или полукольцами. К смеси нужно добавить чайную ложку чёрного молотого перца и мелко порезанный пучок петрушки. Всё это следует смешать с килограммом порезанного на куски мяса, посолить по вкусу и оставить мариноваться на час. Главное — не передержать.

Маринад на коньяке: взболтать, но не смешивать

Этот маринад, конечно, обойдётся вам не в три копейки, но его куртуазность под сомнение поставить трудно. С его помощью можно приготовить как свинину, так и говядину.

Маринад для шашлычного мяса на коньяке. Фото © Shutterstock / FOTODOM

На килограмм мяса следует взять четверть стакана коньяка, четверть стакана соевого соуса, половину острого перчика (на два кило соответственно берётся целый перчик), чайную ложку чёрного перца горошком, две луковицы, две столовые ложки постного масла.

Перец и лук порезать полукольцами. Мясо сложить в кастрюлю рядами, перемежая луком, перцем и перцем горошком. Коньяк, масло и соевый соус можно, как в фильмах о Джеймсе Бонде, "взболтать, но не смешивать" и залить получившимся маринадом слои мяса. Кастрюльку следует несколько раз встряхнуть, чтобы маринад протёк до самого дна. В процессе маринования встряхивание следует повторить несколько раз. Мариновать мясо нужно два часа. И не забудьте посолить по вкусу. Приятного аппетита!

Авторы Александр Лаврентьев