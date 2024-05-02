Вату использовать запрещено: Врач рассказал, что делать, если обжёгся на шашлыках

Если во время пикника вы обожглись, то первое, что стоит предпринять, — это снизить температуру обожжённого участка прохладной водой (промывание не менее 15–20 минут). Это позволит снизить отёчность и облегчит боль. Об этом "Газете.ru" рассказал врач – травматолог-ортопед высшей категории Виктор Епанов.

"Также необходимо наложить стерильную повязку. Если её нет, то просто чистую повязку, закрыв участок ожога. При выраженной боли следует принять обезболивающий лекарственный препарат", — объяснил медик.

Если покраснение кожи при ожоге по площади не превышает размер вашей ладони, то ожог поверхностный и пройдёт в течение нескольких дней. Если же на ране появились волдыри, кожа вокруг ожога обуглилась или побелела, это уже говорит о более глубоком поражении. В таком случае необходимо обращаться к специалисту.

Не нужно удалять прилипшую ткань с ожоговой раны, самостоятельно стараться очистить загрязнённую рану, чтобы дополнительно не травмировать повреждённые ткани. Нельзя использовать присыпки, вскрывать волдыри, прикладывать вату, кремы и масла, так как это может помешать медработнику установить степень поражения.

"Кроме того, к врачу следует обратиться, если у пострадавшего есть явления шока (холодный липкий пот, озноб, слабость, недомогание, учащённое сердцебиение, одышка). А также если пострадал ребёнок или пожилой человек", — подчеркнул врач.

С обращением к врачу затягивать не стоит: запущенные ожоги грозят инфекцией, ожоговой болезнью и интоксикацией всего организма. Всё это может привести к летальному исходу, предупредил Епанов.