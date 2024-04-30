Врач рассказала, с чем категорически нельзя есть шашлык

В весеннюю пору многие люди, услышав слово "мясо", вспоминают о шашлыке. Однако его употребление часто не представляется возможным без некоторых продуктов, которые могут нанести организму колоссальный вред и аннулировать все полезные свойства любого мяса. О них написала в своём телеграм-канале эндокринолог Екатерина Янг.

Если употребление шашлыка с домашним майонезом врачи допускают, то добавление магазинных соусов к нему — абсолютно никудышная идея, поскольку они содержат огромное количество рафинированного растительного масла. По её словам, особую опасность для организма представляет соус, который некоторое время постоял в тепле.

Традиционно не приветствуются газированные напитки из-за большого содержания в них сахара, консервантов и красителей. Врач разрешает использовать домашние майонез, морс, лимонад или мохито для поездки на шашлыки. А лучшей закуской к мясу на природе станут помидоры, огурцы, сладкий перец и любая зелень.