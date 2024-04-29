Гастроэнтеролог рассказала, как "не убить" ЖКТ маринадом для шашлыка в майские праздники

Легендарный маринад на майонезе — далеко не самый полезный выбор для здоровья желудка. Лучше мариновать мясо в вине или соке, тогда и шашлык получится вкусным и ЖКТ останется в норме, рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух. В беседе c Life.ru она назвала самые полезные рецепты, которые точно пригодятся в майские праздники.

"Для шашлыков нужно выбирать охлаждённое или однократно замороженное мясо. Очень важно, чтобы у него был приятный запах, однородная структура волокон, поверхность без повреждений и следов костной крошки. Также стоит остановить свой выбор на частях мяса, которые содержат умеренное количество жира — он придаст шашлыку сочность", — рассказала эксперт лаборатории "Гемотест".

При этом сперва мясо нужно хорошо подготовить: убрать прожилки, промыть, нарезать кубиками толщиной 3–4 см. Гастроэнтеролог отметила, что время маринования зависит от его типа: курице, например, достаточно всего 30 минут, а вот свинину, говядину и баранину нужно подержать в маринаде как минимум два часа. Если мясо кажется слишком жёстким, процесс может занять намного больше времени — в этом случае ёмкость нужно поместить в холодильник, добавила эксперт.

Кашух рассказала, что один из самых простых и полезных маринадов — на гранатовом соке, он хорошо размягчает волокна мяса, оно становится сочным и нежным. Похожий эффект дают заправки на основе ананасового, апельсинового и яблочного соков. В отличие от них уксус, наоборот, делает мясо более жёстким. Готовить такие шашлыки приходится дольше, при этом на них может появиться обуглившаяся корочка, содержащая канцерогены — вещества, способные вызвать рак.

Неплохие варианты для маринадов — минеральная вода, а также тёмное, светлое и безалкогольное пиво. Во всех этих напитках есть углекислота, которая делает мясо более мягким и сокращает время его приготовления. Гастроэнтеролог Екатерина Кашух

Также можно приготовить томатный маринад. В его состав входит томатный сок, сладкий перец, аджика и соль. Кроме того, можно использовать красное или белое сухое вино, так как оно не перебивает вкус мяса, а придаёт ему интересный оттенок, при этом во время приготовления алкоголь "выветривается", пояснила специалист.

"Кисломолочные маринады на основе кефира, тана, айрана, катыка и мацони могут спровоцировать пищевое отравление. Такой эффект объясняется тем, что бактерии, входящие в состав кисломолочных продуктов, могут активизироваться в тепле и вместо пользы привести к боли в животе, тошноте, расстройству стула и другим признакам пищевой интоксикации", — отметила гастроэнтеролог.

К тому же она напомнила, что маринад на майонезе не самый полезный для здоровья вариант. По словам медика, это достаточно калорийный продукт, что может негативно сказаться на фигуре. Также в его состав могут входить всевозможные стабилизаторы, влагоудержатели и консерванты.