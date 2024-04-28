Шеф-повар раскрыл секрет сочного шашлыка на майские праздники

Не обязательно использовать уксус и кефир в маринаде, чтобы шашлык получился сочным и нежным. По словам шеф-повара городской фермы на ВДНХ Глеба Астафьева, обычная чайная заварка поможет приготовить мясо не менее вкусным.

"Танины, содержащиеся в чае, воздействуют на волокна мяса и размягчают его. По этой же причине популярными ингредиентами маринадов являются алкогольные напитки и пряные горькие травы", — рассказал шеф "Газете.Ru".

Астафьев рассказал, что для приготовления такого маринада понадобится 2 литра воды и 70 граммов листового чёрного чая, соль и перец по вкусу. В кастрюлю помещают 2 килограмма свинины, лук, соль, душистый перец-горошек, заливают всё остывшей заваркой и оставляют под гнётом на 4 часа.

Эксперт отметил, что долго мариновать таким образом мясо не стоит, чтобы не утратить в процессе готовки ту самую корочку. По желанию также можно добавить аджику, паприку и куркуму для придания блюду остроты и пикантности с лёгкой копчёной ноткой, добавил повар.

Он также рассказал, что для придания мясу нежности можно использовать кислые заправки с уксусом и лимоном. Однако Астафьев отметил, что изначально такие маринады были призваны сделать более мягким тухлое или много раз замороженное мясо, а также продлить срок хранения готового продукта.

"Поэтому, если мясо хорошее и свежее, то выбор лучше сделать в пользу маринада на основе чайной заправки. Он подойдёт как к стандартным вариантам из говядины и свинины, так и к баранине или, например, куриным крылышкам", — заключил специалист.