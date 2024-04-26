Нарколог рассказал, какое вино поможет переварить шашлык

Существует ряд напитков, которые помогают пищеварительным процессам, в том числе перевариванию мяса. Всё дело в так называемых полифенолах — это вещества растительного происхождения, которые содержатся в чае, кофе, в определённых фруктах. И даже в вине. Об этом рассказал врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук, руководитель наркологической и психиатрической клиники Руслан Исаев.

"Когда мы употребляем красное вино, полифенолы попадают в кишечник, где помогают лучшему функционированию микрофлоры, лучшей усвояемости полезных веществ и лучшему расщеплению белков, которые содержатся в мясе. Поэтому в идеальных лабораторных условиях действительно можно наблюдать такой эффект", — пояснил врач в беседе с aif.ru.

Только наш организм не лаборатория, и можно легко переборщить с количеством вина, и тогда урон от этилового спирта быстро нивелирует пользу от полифенолов.

Проблему вреда спирта решает безалкогольное вино, оно, как и обычное, проходит все процессы брожения, так важные для выработки полезных свойств, но механически оттуда удаляют весь этанол, а значит, такое вино не сможет никак навредить, подытожил нарколог.