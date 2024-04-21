Россиянам развеяли самый распространённый миф о коньяке

Коньяк нельзя использовать как средство от давления. Об этом рассказал психотерапевт, психиатр-нарколог Александр Поликарпов. Он пояснил, что этот алкогольный напиток приводит к опасным скачкам артериального давления, аритмии, инфаркту и инсульту. Кроме того, он вредит сердечно-сосудистой системе и может провоцировать аппетит, из-за которого человек будет есть больше, чем нужно. Врач добавил, что польза коньяка для стабилизации давления — это просто распространённый миф.

"Как и любой алкогольный напиток, коньяк приводит к расширению сосудов, то есть давление понижается, но это лишь временный эффект. После этого сосуды сужаются, соответственно, происходит резкое повышение давления", — предупредил нарколог в разговоре с "Газетой.ru".

По его словам, такие "качели" очень негативно влияют на сосуды и опасны для сердца. Из-за скачков может возникнуть аритмия, а в худшем случае инфаркт миокарда или инсульт. Особенно внимательными стоит быть тем людям, у кого гипертония, сахарный диабет и лишний вес. В коньяке содержится много калорий, и он усиливает аппетит, поэтому можно незаметно набрать лишний вес, что ещё больше увеличит нагрузку на сердечно-сосудистую систему, заключил психотерапевт.