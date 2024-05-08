Том Круз на мотоцикле примет участие в церемонии закрытия Олимпиады в Париже

Голливудский актёр Том Круз будет ключевой персоной на церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Париже 2024 года. Об этом сообщает RMC Sport .

По данным журналистов, Круз верхом на мотоцикле был замечен на улицах Парижа. Актёр участвовал в съёмке эпизода, который покажут во время церемонии закрытия. Примечательно, что в биографии знаменитости уже были одни Олимпийские игры — Крузу доводилось нести олимпийский огонь в 2004 году.