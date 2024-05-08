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8 мая, 14:35

Том Круз на мотоцикле примет участие в церемонии закрытия Олимпиады в Париже

RMC Sport: Актёр Том Круз примет участие в церемонии закрытия Олимпиады-2024

Том Круз. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Том Круз. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Голливудский актёр Том Круз будет ключевой персоной на церемонии закрытия летних Олимпийских игр в Париже 2024 года. Об этом сообщает RMC Sport.

По данным журналистов, Круз верхом на мотоцикле был замечен на улицах Парижа. Актёр участвовал в съёмке эпизода, который покажут во время церемонии закрытия. Примечательно, что в биографии знаменитости уже были одни Олимпийские игры — Крузу доводилось нести олимпийский огонь в 2004 году.

Тем временем L'Equipe сообщает, что олимпийский огонь зажжёт знаменитый футболист и тренер Зинедин Зидан.

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Напомним, Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет ждёт на турнире всего около 40 российских спортсменов. Но и они не смогут участвовать в командных видах спорта, а также использовать символику страны и даже символ Z. Кроме того, МОК запретил атлетам из РФ и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Игр и придумал для нейтральных спортсменов отдельные флаг и гимн. Многие российские спортсмены отказались ехать на Олимпиаду при таких условиях, среди них гребцы и лучники.

Мирон Сидоров
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