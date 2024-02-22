СМИ сообщили о расставании Тома Круза с дочерью экс-депутата Госдумы Хайрова
Sun: Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы Хайрова
Том Круз и Эльсина Хайрова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elsina_k / shutterstock
Известный американский актёр Том Круз расстался с 36-летней россиянкой Эльсиной Хайровой. Как пишет таблоид The Sun, пара решила остаться друзьями и завершила отношения на доброй ноте.
По информации таблоида, инициатором разрыва стал Круз. Известно, что расставание произошло спустя несколько дней после того, как пара сообщила об этом своим близким. При этом звезда Голливуда хочет остаться в хороших отношениях со своей экс-избранницей, так как они живут в одном многоквартирном доме.
"Было бы неловко завершить отношения на плохой ноте, если бы они столкнулись в лифте", — пояснил источник.
Напомним, о новых отношениях Тома Круза стало известно в декабре, когда он вышел в свет с 36-летней Эльсиной Хайровой — дочерью бывшего депутата Госдумы от Татарстана Рината Хайрова, в разные годы также занимавшего должность главного налоговика республики и главы страховой компании. Недавно стало известно, что пара больше не скрывает отношения и даже объявила об этом родным.