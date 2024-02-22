СМИ сообщили о расставании Тома Круза с дочерью экс-депутата Госдумы Хайрова

По информации таблоида, инициатором разрыва стал Круз. Известно, что расставание произошло спустя несколько дней после того, как пара сообщила об этом своим близким. При этом звезда Голливуда хочет остаться в хороших отношениях со своей экс-избранницей, так как они живут в одном многоквартирном доме.