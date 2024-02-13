Том Круз больше не скрывает отношения с дочерью экс-депутата Госдумы Хайрова
Эльсина Хайрова и Том Круз. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / elsina_k / tomcruise
Том Круз и россиянка Эльсина Хайрова больше не скрывают свои отношения. По данным Daily Mail, 61-летний голливудский актёр и бывшая модель объявили об этом родным и близким. Указывается, что за последние несколько месяцев они очень сблизились.
Однако пара до сих пор не делает совместных фото. Причиной тому издание называет их желание сохранить конфиденциальность.
Напомним, о новых отношениях Тома Круза стало известно в декабре, когда он вышел в свет с 36-летней Эльсиной Хайровой — дочерью бывшего депутата Госдумы от Татарстана Рината Хайрова, в разные годы также занимавшего должность главного налоговика республики и главы страховой компании. Кроме того, модель была замужем за олигархом, владельцем известной ювелирной компании Graff Дмитрием Цветковым.