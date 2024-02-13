Том Круз больше не скрывает отношения с дочерью экс-депутата Госдумы Хайрова

Том Круз и россиянка Эльсина Хайрова больше не скрывают свои отношения. По данным Daily Mail, 61-летний голливудский актёр и бывшая модель объявили об этом родным и близким. Указывается, что за последние несколько месяцев они очень сблизились.

Однако пара до сих пор не делает совместных фото. Причиной тому издание называет их желание сохранить конфиденциальность.