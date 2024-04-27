Бах пригрозил отстранять российских спортсменов на Олимпиаде даже за символ Z

Российских спортсменов, которые выступят на предстоящих Олимпийских играх в Париже, могут дисквалифицировать за демонстрацию государственных символов страны и символов поддержки специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

"Политические акции по-прежнему запрещены во время соревнований и на подиумах. Если российский спортсмен продемонстрирует флаг или символ Z, будет начата дисциплинарная процедура, которая может привести к дисквалификации", — цитирует агентство Франс Пресс слова Баха.