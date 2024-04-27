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27 апреля, 09:22

Бах пригрозил отстранять российских спортсменов на Олимпиаде даже за символ Z

Глава МОК Бах: Участников Олимпиады из РФ дисквалифицируют за флаг или символ Z

Российских спортсменов, которые выступят на предстоящих Олимпийских играх в Париже, могут дисквалифицировать за демонстрацию государственных символов страны и символов поддержки специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

"Политические акции по-прежнему запрещены во время соревнований и на подиумах. Если российский спортсмен продемонстрирует флаг или символ Z, будет начата дисциплинарная процедура, которая может привести к дисквалификации", — цитирует агентство Франс Пресс слова Баха.

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Напомним, Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет ждёт всего около 40 российских спортсменов. Они не смогут участвовать в командных видах спорта, а также использовать символику страны. Кроме того, даже зрителям запретили приносить с собой национальную атрибутику. Между тем МОК запретил атлетам из РФ и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Игр и придумал для нейтральных спортсменов отдельные флаг и гимн. Ранее стало известно, что российские гребцы отказались ехать на Олимпиаду, такое же решение приняли и лучники.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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