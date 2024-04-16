Олимпийский огонь для летних Игр – 2024 в Париже зажгли в Греции

В Греции зажгли олимпийский огонь предстоящих Игр-2024 в Париже. Пламя вспыхнуло на алтаре древнегреческого храма Геры в Олимпии, после оно отправится эстафетой во Францию.

В Греции зажгли олимпийский огонь предстоящих Игр-2024 в Париже. Видео © X / The Olympic Games

Факел зажгла греческая актриса Мэри Мина от огня, полученного от солнечных лучей во время генеральной репетиции, так как сегодня погода не позволила добыть пламя таким способом. На мероприятии присутствовал президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу, президент МОК Томас Бах, а также глава НОК Греции Спирос Капралос.