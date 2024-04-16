Олимпийский огонь для летних Игр – 2024 в Париже зажгли в Греции
Олимпийский огонь для летних Игр – 2024 в Париже зажгли в Олимпии. Обложка © ТАСС / EPA / GEORGE VITSARAS
В Греции зажгли олимпийский огонь предстоящих Игр-2024 в Париже. Пламя вспыхнуло на алтаре древнегреческого храма Геры в Олимпии, после оно отправится эстафетой во Францию.
В Греции зажгли олимпийский огонь предстоящих Игр-2024 в Париже. Видео © X / The Olympic Games
Факел зажгла греческая актриса Мэри Мина от огня, полученного от солнечных лучей во время генеральной репетиции, так как сегодня погода не позволила добыть пламя таким способом. На мероприятии присутствовал президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу, президент МОК Томас Бах, а также глава НОК Греции Спирос Капралос.
По Греции огонь пронесут 600 факелоносцев, он побывает в 43 городах. 26 апреля огонь передадут организаторам Олимпийских игр – 2024 и привезут в Марсель.
Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. Международный олимпийский комитет ждёт всего около 40 российских спортсменов. Они не смогут участвовать в командных видах спорта, а также использовать символику страны. Кроме того, даже зрителям запрещено приносить с собой национальную атрибутику. Также МОК запретил атлетам из РФ и Белоруссии участвовать в церемонии открытия Игр и придумал для нейтральных спортсменов отдельные флаг и гимн. Гребцы отказались ехать на Олимпиаду в связи с такими правилами, позже отказались и лучники.