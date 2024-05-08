Про диету, любовь и жизнь: 5 гениальных цитат Фаины Раневской, показывающих тяжёлую женскую долю

Гениальные высказывания Фаины Раневской разбирали на цитаты ещё в прошлом веке. Во многом они даже были мудрее некоторых мыслей Омара Хайяма. По словам знаменитой советской актрисы учились "правильно" себя вести и молодые девушки, и опытные женщины. После этого их жизнь становилась лучше — мужчины больше ценили и уважали. Какие гениальные цитаты должна запомнить каждая женщина, ведь они пригодятся и в современности?

1. О том, стоит ли себя ограничивать во всём ради других людей

Цитаты Раневской актуальны даже сейчас. Например, она не призывает отказываться от всего ради хорошей фигуры. Фото © ТАСС / Эммануил Евзерихин

"Я заметила, что, если не кушать хлеб, сахар, жирное мясо… — морда становится меньше, но грустнее", — так звучит цитата Фаины Раневской.

Легендарная актриса имела в виду, что ради стройной фигуры не стоит ограничивать себя абсолютно во всём. Сидеть на диете, безусловно, нужно, чтобы не раздобреть, а кожа лица оставалась здоровой, но делать всё нужно без фанатизма. Если отказаться от маленьких радостей жизни, например, сахара, жирного и хлеба, то стройность придёт быстро. Вот только женщина не будет рада этому, поскольку лишила себя всего, что приносило счастье.

2. О важности позитивного мышления

"Если больной очень хочет жить, врачи бессильны", — говорила советская актриса.

В этой цитате Фаина Раневская имела в виду, что нельзя терять желание жить, стоит ценить каждый момент. В медицинской практике часто происходили случаи, когда человек получал сильную травму и врачи считали, что на нём можно поставить крест. Но он очень хотел встать на ноги, верил, что всё будет хорошо, и в итоге по чудесному стечению обстоятельств так и случалось. Люди, любящие жить, всегда смогут восстать из пепла, если судьба их сильно потрепала.

3. О том, что у всех есть свои загоны

Цитаты Фаины Раневской учат женщин тому, что нельзя давать негативным мыслям захватить своё сознание. Фото © Legendyru.ru

"В моей старой голове две, от силы три мысли, но они временами поднимают такую возню, что кажется, их тысячи", — говорила великая актриса СССР Раневская.

Смысл этих слов в том, что у каждого человека в голове есть как позитивные, так и негативные мысли. Последних, естественно, больше, и они могут ухудшить настроение настолько сильно, что появится буря эмоций. Но нужно учиться брать под контроль то, о чём думаете. Иначе всего пара-тройка загонов превратит жизнь человека в ад. Он целыми днями только и будет думать о них и переживать.

4. Раневская про оптимизм

"Оптимизм — это недостаток информации", — говорила артистка.

В цитате Раневская могла иметь в виду, что люди, которые не углубляются в те или иные вопросы, всегда счастливы. Если бы они побольше узнали о чём-то, то наверняка перестали бы верить в справедливость этого мира. Но трактовать слова артистки можно и другим образом.

Возможно, в этих словах Фаина Раневская призывала женщин, наоборот, не погружаться в темы, где они могут столкнуться с негативом. Например, не интересоваться политикой, мировыми конфликтами или текущим состоянием экономики. Ведь, если углубиться в один из аспектов с головой, можно понять, что не всё так радужно, как кажется на первый взгляд.

5. Цитаты Раневской про мужчин

Слова Фаины Раневской учат тому, что нельзя судить мужчину по обложке. Фото © ТАСС / Михаил Строков

"Под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куриная жопа. Так что меньше пафоса, господа", — так звучит одна из лучших цитат Фаины Раневской.

Известная актриса считает, что нельзя судить мужчину по обложке. Как правило, те, кто пытается выглядеть и вести себя идеально, что-то скрывают. Не может быть такого, что у человека совсем нет изъянов. По логике Раневской нужно лояльнее относиться к тем людям, которые не прячут свои минусы. Если человек не ведёт себя пафосно и не выглядит идеально, то, скорее всего, он, наоборот, обладает положительными чертами характера.