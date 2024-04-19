5 сакральных цитат Фрейда заставят вас по-новому взглянуть на жизнь и отношения
Все знают выражение "Оговорочка по Фрейду", но почти никто, что он на самом деле говорил. Великий психолог XX века сказал множество мудрых фраз, которые нужно не просто прочитать, но и понять. Life.ru объясняет их сакральный смысл.
Зигмунд Фрейд — самый известный в мире психолог — цитируется до сих пор. Он не только сказал множество умных фраз, но и разработал уникальный метод психоанализа, который оказал существенное влияние на многие направления деятельности человека: литературу, социологию и даже медицину.
В своё время книги и цитаты Фрейда никто не воспринимал всерьёз. В высоком обществе над ним часто хихикали и подшучивали. Но со временем все в мире поняли, насколько гениальным был этот человек. Какой сакральный смысл про любовь и жизнь был скрыт в его легендарных цитатах?
1. Про причины проблем в жизни
Зигмунд Фрейд считал, что все люди "родом из детства". Чтобы избавиться от проблем, им нужно покопаться в полученных ранее психологических травмах. Фото © Shutterstock / FOTODOM
"Тайна человеческой души заключена в психических драмах детства. Докопайтесь до этих драм — и исцеление придёт", — говорил Фрейд.
Если не удаётся построить счастливые отношения, добиться успеха или просто наслаждаться жизнью, то нужно разобраться в своём прошлом. Фраза "Все мы родом из детства" появилась не просто так.
Скорее всего, привычка встречаться только с абьюзерами, терпеть унижения от коллег, а также непонимание, как выйти на новый уровень заработка, появились из-за пережитых в раннем возрасте психологических травм. Пойдите к специалисту, покопайтесь в себе и проработайте проблему. После этого жизнь пойдёт в гору.
2. Про пороки общества
"В основе всех наших поступков лежат два мотива: желание стать великим и сексуальное влечение", — считал Зигмунд Фрейд.
Автор цитаты имел в виду, что все люди по природе своей корыстны. Если они совершают какой-либо поступок, то делают это ради денег, власти или секса. Также в словах Фрейда мог быть заложен и другой смысл. Возможно, он предупреждал мужчин и женщин, чтобы не сильно обольщались, когда партнёр к ним очень уж добродушен. Возможно, это связано с сексуальным влечением к вам. Если конфетно-букетный период пройдёт и оно испарится, отношения тут же ухудшатся.
3. Про "идеальных" мужчин и женщин
В цитате Фрейд говорит о том, что идеальных мужчин и женщин не существует. Скорее всего, у них есть демоны внутри. Фото © Shutterstock / FOTODOM
"Чем безупречнее человек снаружи, тем больше демонов у него внутри", — так звучит цитата Фрейда.
Гениальный психолог рекомендовал и мужчинам, и женщинам не обольщаться насчёт представителей противоположного пола. Особенно если они кажутся идеальными и не имеют никаких изъянов. Если у человека только одни достоинства и нет недостатков, то это повод насторожиться. Скорее всего, что-то тут нечисто. Часто под маской идеального мужчины или женщины скрываются изменщики, абьюзеры, а иногда даже и маньяки. Нельзя дать обвести себя вокруг пальца.
4. Про принцип, по которому мужчины и женщины выбирают себе партнёра
Согласно словам Фрейда, многие люди выбирают партнёров со скверным характером, поскольку таковыми были их родители. Фото © Shutterstock / FOTODOM
"Мы выбираем друг друга неслучайно. Мы встречаем только тех, кто есть в нашем подсознании", — гласит цитата Фрейда.
Легендарный психолог имеет в виду, что шаблон идеального партнёра — мужчины или женщины — заложен в нас с детства. Парни выбирают себе девушку, похожую на маму. Дамы — копию отца. Причём не только в плане типажа, но и характера, отношения к себе.
Согласно цитате Зигмунда Фрейда, если девочку в детстве игнорировал и абьюзил отец, то она найдёт себе такого же мужчину. То же самое касается и мальчика: если мать постоянно оскорбляла его и строила козни, он полюбит спутницу, которая будет каждый день трепать ему нервы.
5. Про любовь и расставание
Цитаты Зигмунда Фрейда про любовь — отдельный вид искусства. Он считал, что каждому важно найти свою половинку. Фото © Shutterstock / FOTODOM
"Мы бываем так беззащитны, когда любим, и так безнадёжно несчастны, когда теряем объект любви или саму любовь", — говорится в цитате Зигмунда Фрейда.
Великий психолог имел в виду, что каждому человеку нужна вторая половинка. Когда он начинает любить, то появляются бабочки в животе. Душа цветёт, а мир сияет. Расставание, по мнению Зигмунда Фрейда, психологически убивает человека и лишает его всякой надежды. Поэтому нужно стараться сохранить отношения во что бы то ни стало (если они, конечно, счастливые).
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Life.ru. Фото © Wikipedia / Max Halberstadt, © Shutterstock / FOTODOM