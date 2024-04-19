Как покупка вещей с рук доведёт вас до тюрьмы и привлечёт в жизнь ещё 5 бед

Эзотерика категорически не рекомендует "донашивать" за кем-то любые предметы. Дело даже не в том, что после покупки предметы гардероба могут оказаться изношенными или нерабочими. Любая вещица несёт в себе энергетику хозяина. Если вы покупаете их с рук, то вам передаётся всё отрицательное, что было в жизни у прошлого владельца. Почему нельзя покупать вещи и потом их носить?

1. Энергетика бедности

С точки зрения эзотерики считается, что вы можете обеднеть, если купите вещь у человека с низким доходом. Фото © Freepik

Во многом то, насколько удачной покупкой станет вещь б/у, зависит от продавца. Если вы — условно — покупаете дешёвый телефон у нищего человека, который распродаёт последнее, чтобы получить хоть какие-то деньги, то его бедность "перейдёт" и к вам. Вскоре вы тоже испытаете трудности с материальными средствами.

Другое дело покупать смартфон последней или предпоследней модели у перекупа, который ездит на BMW или иной дорогой машине. Если человек состоятельный, вещь в его руках, наоборот, напитается энергетикой успеха (даже если до этого была куплена у нищего). В этом случае предмет принесёт в жизнь удачу.

2. Порчи и проклятья

Но негативную энергию может нести в себе даже та б/у вещь, которая куплена у богача. Например, если человека, продавшего её, прокляли, то наведённая порча подействует и на вас. Заранее предугадать, есть ли такое заклятье на предмете, невозможно. Поэтому лучший способ защитить себя — купить новую вещь.

3. Наслоение энергетики нескольких людей в одной вещи

Старая вещь может быть пропитана негативной энергией сразу нескольких людей. Фото © Freepik

С точки зрения эзотерики считается, что вещь, побывавшая в руках у нескольких людей, пропитывается энергетикой всех владельцев. Чтобы проверить это, перед покупкой предмета нужно посмотреть на его состояние. Если выглядит почти как новая, а продавец уверяет, что использовал её всего несколько раз, то её можно купить.

Другое дело — потрёпанные предметы гардероба. Если вещь выглядит так, будто ею до вас пользовалось 100 человек, то, возможно, правда был не один владелец. Следовательно, в вещи соединилась воедино негативная энергетика сразу нескольких людей.

4. Подаренная б/у вещица "отравит" негативной энергетикой весь дом

Особенно опасно с точки зрения эзотерики принимать чужие вещи в дар. Если не заплатить другому человеку за предмет, то он на уровне энергетики так и будет принадлежать бывшему владельцу (хотя фактически это не так). Если в жизни продавца произойдут беды и неприятности, как ни странно, такая же судьба настигнет и вас. Причём в "режиме реального времени". Чтобы отвязать вещь от судьбы другого человека, за неё обязательно нужно заплатить.

5. Болезни

С точки зрения эзотерики считается, что человек, купивший предмет у больного или инвалида, сам скоро станет таковым. Фото © Freepik

Сильнейшая негативная энергия будет содержаться в б/у вещах людей, которые чем-то хронически болеют. Категорически нельзя покупать предметы с рук у инвалидов и людей с неизлечимыми недугами. С точки зрения эзотерики предмет пропитан энергетикой, которая может сделать вас человеком с ограниченными возможностями или испортить здоровье.

6. Покупка вещей с рук может привести к тюрьме

Вещи, купленные у бывших заключённых, тоже несут в себе негативную энергию. Фото © Freepik

Эзотерика также не рекомендует приобретать предметы у бывших заключённых. Такая вещь будет пропитана энергетикой тюремного жаргона, "понятий" и блатной романтики. Если купить её, то вскоре можете тоже попасть в места лишения свободы. Плюс приобретать предмет с рук у зэков — небезопасно. А вдруг он ворованный?