Коуч раскрыл 5 типов токсичных людей, которые питаются вашей энергией

Людей, которые любят не просто поговорить, а пожаловаться на свою "жестокую" судьбу, называют энергетическими вампирами и их необходимо избегать, рассказал кандидат социологических наук, коуч Александр Синютин. По его словам, такой тип в вечном поиске "свободных ушей" для удовлетворения своих потребностей.

Со скандальными тоже лучше не иметь никаких дел, потому что они склочники и провокаторы и раздуют конфликт на ровном месте, отметил эксперт в беседе с порталом "Вечерняя Москва". Также Синютин обратил внимание и на тех, кто получает удовольствие от интриг и сплетен. Чаще всего именно из-за таких людей происходят спорные ситуации. Негативных критиков, которые вечно чем-то недовольны, тоже можно причислить к касте Калленов. Но к самым вредным вампирам он отнёс агрессоров, ведь они могут пагубно повлиять на самооценку человека, так как их любимый приём — запугивание и унижение.