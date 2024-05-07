Скорее выкиньте их из головы: Эти 6 мыслей мешают вашей счастливой жизни

Каждый день у человека возникают разные мысли. Иногда они кажутся безобидными, но на самом деле разрушают личность и лишают возможности построить счастливую жизнь. Какие тезисы нужно как можно скорее гнать из своего сознания?

1. "Я недостаточно всего делаю"

Если пришла мысль о том, что недостаточно всего делаете, гоните её. Вы переживаете напрасно. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Многим людям часто приходит мысль, что они недостаточно всего делают: мало работают или уделяют недостаточно времени любимому хобби. Если думать об этом круглосуточно, то можно сойти с ума или как минимум увязнуть в стрессе, дойти до депрессии. Жизнь должна идти своим чередом. Если что-то не хочется делать, то, скорее всего, это вам и не нужно. В ином случае найти время и силы удалось бы.

2. "А что про меня подумают люди?"

Другие мысли, которые многим приходят, — одобрят ли их поступки окружающие. Но обращать внимание на мнение кого-то — плохая стратегия. С ней не удастся добиться успеха ни в одном деле, да и жить счастливо тоже не выйдет.

Когда думаете о мнении других, помните: всем успешным бизнесменам в начале пути друзья и знакомые говорили, что, мол, у них ничего не получится. Но они не обращали внимания на эти слова и продолжали гнуть свою линию, поэтому и добились успеха.

3. "Мне нужно быть лучше, чем он/она"

Если приходят мысли, что нужно во всём быть лучше кого-то, то это приведёт лишь к стрессу и депрессии. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Есть и иной характер отрицательных мыслей, когда человек думает: "Мне нужно сделать это лучше конкурента". Ведь в этом случае он пытается добиться успеха не ради реализации своих амбиций, а чтобы просто насолить другому. С такой логикой мышления счастье в жизнь никогда не придёт. Помните, что у каждого свой путь. Благополучия добиваются только те, кто действует себе во благо, а не другому назло.

4. "Я перед ним в долгу"

Если пришла мысль, что вы кому-то должны, её тоже стоит гнать. Действуйте так, как считаете нужным, без оглядки на другого человека, даже если он действительно сыграл в судьбе важную роль. Помните, что вы сделаете себе хуже, если решите пренебречь личными интересами и подстроитесь под кого-то. Всё закончится тем, что человек, ради которого вы пожертвовали собой, просто откажется от вас. В этой жизни никто никому ничего не должен, а помогают от чистого сердца.

5. "Я стану счастливым человеком, только если удачно сложатся обстоятельства"

Если считаете, что станете счастливым человеком, только если удачно сложатся обстоятельства, то это негативная установка. Нужно брать судьбу в свои руки прямо сейчас. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Если приходят мысли, что станете счастливым человеком, только если удачно сойдутся звёзды, то гоните их прочь и действуйте. Счастье не приходит к тому, кто ради него ничего не делает, а только лишь сидит на диване. Если бездействовать, то так можно всю жизнь прождать и ничего не получить.

К тому же не стоит тешить себя пустыми надеждами. Даже если обстоятельства сложатся удачно, не факт, что вы благодаря им станете счастливее. Судьба только в ваших руках, и никто на неё повлиять не в силах.

6. "А если экономика рухнет? А если будет кризис или военный конфликт?"

Если приходят мысли о том, что вы не в силах изменить, то мучить себя попусту — бесполезная затея. Фото © Shutterstock / FOTODOM

Негативные мысли о вещах, которые вы не в силах контролировать, тоже лучше отметать как можно скорее. Не беспокойтесь из-за политики или экономики. Поймите простую вещь: повлиять на эти вещи вы не в силах, а значит, зацикливаться на них — путь к апатии и депрессии.

Сфокусируйте мысли на тех вещах, которые вам подвластны. Думать стоит только о том, что вы в силах поменять или исправить. В любом другом случае не стоит впустую расплёскивать драгоценные нервы и энергию.