5 настолько ужасных образов с Met Gala 2024, что хочется стереть себе память и навсегда их забыть

Эти пять нарядов с благотворительного мероприятия от Института костюма Met Gala 2024 года, что мы собрали, не попадут в анналы истории как образцы стиля. Но они определённо останутся в нашей памяти как символы... креативного самовыражения — назовём это так. Смотреть на эти шедевры — только на свой страх и риск.

Зендая на Met Gala 2024

Одновременно интересный и агрессивно отталкивающий образ на Met Gala 2024 года. Фото © Getty Images / Aliah Anderson

Зендая вместе со своим звёздным стилистом Ло Роучем всегда делают так, чтобы точно подходить под тему благотворительного бала, которую в каждом году выбирают новую. В 2024-м задание было придумать образы в стиле "Спящие красавицы: пробуждение моды". Зендая вроде бы и всё сделала правильно — некая сказочность в образе присутствует, цветение — тоже на месте, да и платье от Maison Margiela совсем неплохо. Вот только смотреть на это не то чтобы приятно.

Образ Lizzo на Met Gala 2024 года

Знаменитая рэперша Lizzo и её наряд на Met Gala 2024. Фото © Getty Images / Jeff Kravitz, Gilbert Flores

Лиззо пришла на красную дорожку в платье от Weinsanto... Или, правильнее сказать, "костюме". Потому что образ, хоть и с запросом на высокую моду, больше напоминает какую то вазу, которой пользуются уже полвека, но каждый раз грозятся выкинуть — настолько она плоха. Что это было — так никто и не понял. Как говорится, спасибо, улыбнуло.

История неудачных нарядов Met Gala 2024: Хлоя Севиньи

Неудачный образ Хлои испугал всех ценителей моды на Met Gala 2024 года. Фото © Getty Images / Cindy Ord, Johan Shearer

Есть ощущение, что стилисты актрисы просто над ней пошутили. Платье от Dilara Findikoglu, возможно, в определённых контекстах и выглядело бы хорошо, но точно не на Хлое. Окончательно образ убил не самый удачный макияж девушки.

Памела Андерсон на Met Gala 2024

Попытки молодиться на Met Gala 2024 года продемонстрировала и 56-летняя Памела. Фото © Getty Images / Jeff Kravitz, Aliah Anderson

Если вы не знали, Памела Андерсон уже несколько лет отказывается носить макияж, даже на самые престижные мероприятия приходит без него. В зависимости от образа это может выглядеть как преимущество, а иногда, как на этой красной дорожке, может обернуться провалом. Нежное платье, светлые волосы, колосья на голове — всё это сливается в одно кремовое пятно. Странный образ на Met Gala 2024, следующий!

Карди Би — образ на Met Gala 2024

Карди предстала на Met Gala 2024 в образе злодейки-ведьмы. Фото © Getty Images / Cindy Ord, Marleen Moise

Никто так и не понял, при чём тут образ рэперши и тема красной дорожки. Больше похоже на вариацию на тему: "Что было бы, если бы Мардж Симпсон стала готкой". Тюрбан, конечно, решает. Как и целая команда парней на подхвате, без которых Карди даже ходить не может.

Бонус — мужчины в костюмах на Met Gala 2024

Очень "оригинальные" мужские образы на Met Gala 2024. Фото © Getty Images