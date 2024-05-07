Блогер Косенко хочет отсудить у "мамы инфобиза" Тлиашиновой 54 миллиона рублей
Сергей Косенко и Инна Тлиашинова. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sergey_kosenko / VK / Лия Кей
Блогер Сергей Косенко, известный броском сына-грудничка в сугроб, хочет отсудить у своей коллеги по цеху Инны Тлиашиновой десятки миллионов рублей за раскрутку социальных сетей. По данным SHOT, проживающий в Дубае инфлюенсер уже подал иск в суд, правда, российский.
По словам Косенко, блогерша задолжала ему около 70 миллионов рублей за продвижение её соцсетей и поднятие медийности. Он обещал увеличить ей охваты и заработок в миллион раз за гонорар в 100 миллионов рублей. А когда блогерша выплатила ему только часть, Косенко заявил, что та его кинула. "Мама инфобиза" же уверяет, что работа скандального истца ограничилась проведением одного "гива", после чего он исчез. К слову, требует инфлюенсер куда меньше, чем заявлял сначала, — "всего" 54 миллиона рублей.
Напомним, в начале года Сергей Косенко оскандалился из-за публикации ролика, в котором он кидает в снег маленького сына. На фоне волны критики и возмущений общественники и депутаты попросили председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело. Инфлюенсер извинился, объяснившись тем, что в снегу оказалась якобы кукла, а лицо ребёнка было наложено при монтаже. А перед российской налоговой у него всё так же висит долг. На данный момент сумма — 2,6 миллиона рублей.
А Инна Тлиашинова недавно стала фигурантом скандала с нападением на журналистов газеты "Известия". Так, в январе сотрудница издания Наталия Графчикова вместе со съёмочной группой приехала на семинар блогерши, чтобы снять специальный репортаж, однако оператору сломали камеру и отобрали у него флешку. А помощники Тлиашиновой забрали телефон Графчиковой и удалили весь отснятый материал. Возбуждено уголовное дело.