Блогер Косенко хочет отсудить у "мамы инфобиза" Тлиашиновой 54 миллиона рублей

По словам Косенко, блогерша задолжала ему около 70 миллионов рублей за продвижение её соцсетей и поднятие медийности. Он обещал увеличить ей охваты и заработок в миллион раз за гонорар в 100 миллионов рублей. А когда блогерша выплатила ему только часть, Косенко заявил, что та его кинула. "Мама инфобиза" же уверяет, что работа скандального истца ограничилась проведением одного "гива", после чего он исчез. К слову, требует инфлюенсер куда меньше, чем заявлял сначала, — "всего" 54 миллиона рублей.