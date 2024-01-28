СК возбудил дело после нападения на журналистку на семинаре коуча Тлиашиновой

Следователи возбудили уголовное дело после нападения на журналистку газеты "Известия" Наталию Графчикову на семинаре коуча Инны Тлиашиновой в подмосковных Химках. Об этом сообщили в пресс-службе областного главного следственного управления СК.

На журналистку Наталию Графчикову напали на семинаре VIP-коуча Тлиашиновой. Видео © T.me / IZ.RU

"По данному факту следователем следственного отдела по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ)", — указано в сообщении.

В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям всех участников инцидента.