СК возбудил дело после нападения на журналистку на семинаре коуча Тлиашиновой
Следователи возбудили уголовное дело после нападения на журналистку газеты "Известия" Наталию Графчикову на семинаре коуча Инны Тлиашиновой в подмосковных Химках. Об этом сообщили в пресс-службе областного главного следственного управления СК.
На журналистку Наталию Графчикову напали на семинаре VIP-коуча Тлиашиновой. Видео © T.me / IZ.RU
"По данному факту следователем следственного отдела по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело о воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 3 ст. 144 УК РФ)", — указано в сообщении.
В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства случившегося. В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям всех участников инцидента.
Напомним, ранее газета "Известия" сообщила о нападении на их журналиста Наталию Графчикову. Женщину скрутили охранники подмосковного коттеджа в Химках, где проходил семинар блогера Инны Тлиашиновой. Журналистка собиралась вместе со съёмочной командой снять специальный репортаж. В результате оператору сломали камеру и отобрали флешку, а помощники Тлиашиновой забрали телефон Графчиковой и удалили весь отснятый материал.
T.me / IZ.RU