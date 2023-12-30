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30 декабря, 09:26

Журналист Павел Лобков предстал с залитым кровью лицом после нападения на Патриках

Журналиста Павла Лобкова избили на Патриарших прудах в Москве

Павел Лобков после нападения. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Павел Лобков

Павел Лобков после нападения. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Павел Лобков

Журналист Павел Лобков подвергся нападению на Патриарших прудах в центре Москвы. Фотографии с последствиями избиения он сам опубликовал у себя на странице в социальной сети.

"И другого новогоднего подарка у меня для вас нет. Разбитая харя избитого во дворе на Патриках", написал в посте пострадавший.

Журналиста Павла Лобкова решили уволить с "Дождя"
Журналиста Павла Лобкова решили уволить с "Дождя"

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Ростове-на-Дону прокурор проломил череп подполковнику Росгвардии в кафе и пытался замять скандал. ЧП случилось вечером 22 декабря в одном из ростовских кафе, где проводил время прокурор Кагальницкого района Сагит Ахметов. В какой-то момент мужчина заскучал и стал приставать к другим гостям, среди которых был и подполковник Росгвардии. Теперь последний в больнице, а нападавший — под домашним арестом.

Юрий Лысенко
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