Журналист Павел Лобков предстал с залитым кровью лицом после нападения на Патриках

Журналист Павел Лобков подвергся нападению на Патриарших прудах в центре Москвы. Фотографии с последствиями избиения он сам опубликовал у себя на странице в социальной сети.

"И другого новогоднего подарка у меня для вас нет. Разбитая харя избитого во дворе на Патриках", — написал в посте пострадавший.

Ранее Лайф рассказывал о том, что в Ростове-на-Дону прокурор проломил череп подполковнику Росгвардии в кафе и пытался замять скандал. ЧП случилось вечером 22 декабря в одном из ростовских кафе, где проводил время прокурор Кагальницкого района Сагит Ахметов. В какой-то момент мужчина заскучал и стал приставать к другим гостям, среди которых был и подполковник Росгвардии. Теперь последний в больнице, а нападавший — под домашним арестом.