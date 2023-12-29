Ростовского прокурора отправили под домашний арест за избиение офицера Росгвардии

Прокурора Кагальницкого района Ростовской области Сагита Ахметова, подозреваемого в избиении офицера Росгвардии, посадили под домашний арест до 23 февраля, сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда города Ростова-на-Дону.

"Ленинским районным судом города Ростова-на-Дону избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Ахметова Сагита Фаридовича… по 23 февраля 2024 года включительно", — говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал Лайф, ЧП случилось вечером 22 декабря. Произошла словесная стычка, после которой Ахметов нанёс росгвардейцу удар, сломав ему височную кость, а также причинив ушиб головного мозга, после чего пострадавшему потребовалась госпитализация. Причём подполковник не был пьян в момент потасовки.