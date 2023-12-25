Прокурор проломил череп подполковнику Росгвардии в кафе и пытался замять скандал

В одном из кафе Ростова-на-Дону районный прокурор сильно избил офицера Росгвардии, пострадавшему потребовалась госпитализация. Об этом в личном телеграм-канале сообщил глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

"Беспрецедентное ЧП в Ростове-на-Дону: районный прокурор жестоко избил в кафе офицера Росгвардии. Пострадавший — в госпитале. Прокурор — на рабочем месте (пока)", — говорится в посте парламентария.

Он уточнил, что ЧП случилось вечером 22 декабря в одном из ростовских кафе, где проводил время прокурор Кагальницкого района Сагит Ахметов. В какой-то момент мужчина заскучал и стал приставать к другим гостям, среди которых был и подполковник Росгвардии.

Произошла словесная стычка, после которой Ахметов нанёс росгвардейцу нокаутирующий удар, сломав ему височную кость, а также причинив ушиб головного мозга, после чего пострадавшему потребовалась госпитализация. Как показало медицинское освидетельствование, подполковник не был пьян в момент потасовки.

Полиция возбудила уголовное дело по части первой статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении неустановленного лица. Но сегодня материалы будут переданы в Следственное управление Следственного комитета, чтобы впоследствии привлечь Ахметова к законной ответственности, добавил депутат.

"Если кто-то и рассчитывал замять скандал, то теперь это невозможно: ситуация уже взята на контроль руководством Генпрокуратуры и Росгвардии", — резюмировал Хинштейн.