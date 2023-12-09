В Бурятии главу района обвинили в избиении знакомого до смерти

В Бурятии мужчине предъявили обвинение в смертельном избиении знакомого. Как сообщает Babr Mash, уголовное наказание грозит главе Бичурского района республики Василию Смолину.

В Бурятии мужчине предъявлено обвинение в смертельном избиении знакомого. Видео © Telegram / СУ СК России по Республике Бурятия

Как пишет телеграм-канал, Смолина обвиняют в смерти 51-летнего работника деляны из посёлка Малый Куналей. Они вместе с ещё двумя знакомыми отдыхали в зимовье. Во время застолья случился конфликт. Мужчину избили и привезли домой без сознания. Знакомые вызвали скорую, но сказали врачам, что пострадавший якобы упал с кровати. Спасти его не удалось.

"По предварительным выводам судебно-медицинского эксперта, маловероятно, что повреждения, обнаруженные у потерпевшего, причинены при падении. Поэтому в качестве основной следствием рассматривается версия об умышленном причинении мужчине тяжкого вреда здоровью, повлекшего его смерть", — указано в сообщении регионального управления СК РФ.

Имени обвиняемого следователи не называют. Возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. По месту жительства граждан, которые находились в зимовье с погибшим, проведены обыски.

Прежде Смолин уже попадал в скандальные истории. Так, в августе его заподозрили в пьяном вождении. При этом сам чиновник утверждал, что ему якобы что-то подмешали в чай.