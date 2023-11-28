"Самый совестливый чиновник России" ушёл в отставку после того, как покаялся в пьяной езде

Глава Берёзовского района ХМАО Павел Артеев, который ранее публично покаялся перед местными жителями за пьяную езду, решил сложить с себя полномочия.

"Было непросто, тем не менее я должен был это сделать. Дело в том, что я подставил под удар репутацию власти. Глава муниципалитета должен служить примером для земляков, быть ориентиром и авторитетом для близких, в первую очередь для молодёжи", — написал чиновник в соцсетях.

Он назвал решение об отставке "закономерным и единственно правильным с точки зрения морали, этики, уважения к жителям района, ко всем югорчанам".