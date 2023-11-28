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28 ноября, 13:30

"Самый совестливый чиновник России" ушёл в отставку после того, как покаялся в пьяной езде

Глава Берёзовского района ХМАО Артеев сложил полномочия после признания в ДТП

<p>Павел Артеев был избран главой Берёзовского района в ноябре 2021 года. Фото ©<a href="https://vk.com/pavel_arteev?z=photo1338057_457239787/album1338057_0/rev" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Vk.com / Павел Артеев</a></p>

Павел Артеев был избран главой Берёзовского района в ноябре 2021 года. Фото © Vk.com / Павел Артеев

Глава Берёзовского района ХМАО Павел Артеев, который ранее публично покаялся перед местными жителями за пьяную езду, решил сложить с себя полномочия.

"Было непросто, тем не менее я должен был это сделать. Дело в том, что я подставил под удар репутацию власти. Глава муниципалитета должен служить примером для земляков, быть ориентиром и авторитетом для близких, в первую очередь для молодёжи", — написал чиновник в соцсетях.

Он назвал решение об отставке "закономерным и единственно правильным с точки зрения морали, этики, уважения к жителям района, ко всем югорчанам".

Лайф узнал об обстоятельствах ДТП с самым совестливым чиновником России

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Напомним, ранее Павел Артеев публично покаялся перед местными жителями за пьяную езду. Руководитель районной администрации рассказал, что в ночь с 24 на 25 ноября его пьяным за рулём своей машины поймали сотрудники ГИБДД. Артеев решил сразу признаться в произошедшем, "чтобы не было слухов и недомолвок", и попросил прощения у жителей района. И многие его действительно поддержали за такую честность. Однако покаяние чиновника вызвало "эффект Стрейзанд": на его ДТП трёхдневной давности ранее никто даже не обратил внимания, а сегодня признание главы района гремит в СМИ и пабликах.

Александра Вишнякова
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