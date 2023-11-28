"Самый совестливый чиновник России" ушёл в отставку после того, как покаялся в пьяной езде
Глава Берёзовского района ХМАО Артеев сложил полномочия после признания в ДТП
Павел Артеев был избран главой Берёзовского района в ноябре 2021 года. Фото © Vk.com / Павел Артеев
Глава Берёзовского района ХМАО Павел Артеев, который ранее публично покаялся перед местными жителями за пьяную езду, решил сложить с себя полномочия.
"Было непросто, тем не менее я должен был это сделать. Дело в том, что я подставил под удар репутацию власти. Глава муниципалитета должен служить примером для земляков, быть ориентиром и авторитетом для близких, в первую очередь для молодёжи", — написал чиновник в соцсетях.
Он назвал решение об отставке "закономерным и единственно правильным с точки зрения морали, этики, уважения к жителям района, ко всем югорчанам".
Напомним, ранее Павел Артеев публично покаялся перед местными жителями за пьяную езду. Руководитель районной администрации рассказал, что в ночь с 24 на 25 ноября его пьяным за рулём своей машины поймали сотрудники ГИБДД. Артеев решил сразу признаться в произошедшем, "чтобы не было слухов и недомолвок", и попросил прощения у жителей района. И многие его действительно поддержали за такую честность. Однако покаяние чиновника вызвало "эффект Стрейзанд": на его ДТП трёхдневной давности ранее никто даже не обратил внимания, а сегодня признание главы района гремит в СМИ и пабликах.