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17 декабря, 15:35

Подмосковного замминистра толпой избили до сотрясения мозга на концерте Ноггано в Барвихе

Замминистра транспорта Подмосковья Минченко избили на концерте Ноггано в Барвихе

<p>Дмитрий Минченко. Обложка © Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области</p>

Дмитрий Минченко. Обложка © Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Замминистра транспорта Московской области Дмитрия Минченко избили после концерта рэпера Ноггано (Василий Вакуленко) в Барвихе. По сведениям SHOT, чиновник был госпитализирован с сотрясением мозга, ушибами и ссадинами.

Трое мужчин нападают на замминистра транспорта Подмосковья Дмитрия Минченко после концерта Ноггано в Барвихе Luxury Village. Видео © t.me / Mash

Инцидент случился накануне около 22:30 в концертном зале Барвиха Luxury Village. Когда выступление подошло к концу, супруга 38-летнего Минченко отлучилась от мужа, а у него случилась ссоры с другими посетителями концерта.

Конфликт из словесного перерос в драку, где на Минченко налетели сразу трое противников и принялись бить его по голове. Замминистра транспорта после этого самостоятельно добрался домой, но там его состояние ухудшилось так, что пришлось вызывать скорую. Mash узнал, что писать заявление в полицию он не стал.

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Юрий Лысенко
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