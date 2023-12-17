Подмосковного замминистра толпой избили до сотрясения мозга на концерте Ноггано в Барвихе

Замминистра транспорта Московской области Дмитрия Минченко избили после концерта рэпера Ноггано (Василий Вакуленко) в Барвихе. По сведениям SHOT, чиновник был госпитализирован с сотрясением мозга, ушибами и ссадинами.

Трое мужчин нападают на замминистра транспорта Подмосковья Дмитрия Минченко после концерта Ноггано в Барвихе Luxury Village. Видео © t.me / Mash

Инцидент случился накануне около 22:30 в концертном зале Барвиха Luxury Village. Когда выступление подошло к концу, супруга 38-летнего Минченко отлучилась от мужа, а у него случилась ссоры с другими посетителями концерта.

Конфликт из словесного перерос в драку, где на Минченко налетели сразу трое противников и принялись бить его по голове. Замминистра транспорта после этого самостоятельно добрался домой, но там его состояние ухудшилось так, что пришлось вызывать скорую. Mash узнал, что писать заявление в полицию он не стал.