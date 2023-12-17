Подмосковного замминистра толпой избили до сотрясения мозга на концерте Ноггано в Барвихе
Замминистра транспорта Подмосковья Минченко избили на концерте Ноггано в Барвихе
Дмитрий Минченко. Обложка © Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Замминистра транспорта Московской области Дмитрия Минченко избили после концерта рэпера Ноггано (Василий Вакуленко) в Барвихе. По сведениям SHOT, чиновник был госпитализирован с сотрясением мозга, ушибами и ссадинами.
Трое мужчин нападают на замминистра транспорта Подмосковья Дмитрия Минченко после концерта Ноггано в Барвихе Luxury Village. Видео © t.me / Mash
Инцидент случился накануне около 22:30 в концертном зале Барвиха Luxury Village. Когда выступление подошло к концу, супруга 38-летнего Минченко отлучилась от мужа, а у него случилась ссоры с другими посетителями концерта.
Конфликт из словесного перерос в драку, где на Минченко налетели сразу трое противников и принялись бить его по голове. Замминистра транспорта после этого самостоятельно добрался домой, но там его состояние ухудшилось так, что пришлось вызывать скорую. Mash узнал, что писать заявление в полицию он не стал.
Ранее Лайф рассказывал о том, как вооружённые топором и битой москвичи устроили эпичную дуэль на дороге и попали на видео. Инцидент произошёл по малозначительному поводу. Сначала разъярённые мужчины избили друг друга, после чего каждый набросился на автомобиль своего оппонента, повредив машины топором и бейсбольной битой.