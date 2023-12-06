Вооружённые топором и битой москвичи устроили эпичную дуэль на дороге и попали на видео

Уголовные дела возбудили в отношении 41-летнего и 43-летнего жителей Москвы, которые устроили драку на Покровской улице. Теперь им грозит от двух до пяти лет лишения свободы, сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Драка москвичей на Покровской улице. Видео © ГУ МВД России по Москве

Инцидент произошёл по малозначительному поводу. Сначала разъярённые мужчины избили друг друга, после чего каждый набросился на автомобиль своего оппонента, повредив машины топором и бейсбольной битой. У одного из участников драки медики выявили травмы средней тяжести, тогда как причинённый ущерб автомобилям составил от 200 до 500 тысяч рублей.

В отношении москвичей возбуждены уголовные дела по "Умышленному причинению средней тяжести вреда здоровью" и "Умышленному уничтожению или повреждению имущества".