Конфликт длиною в несколько лет: В российской больнице заведующий и хирург подрались прямо во время операции

В Татарстане два врача никак не могут уладить давний конфликт и то и дело дерутся, даже в операционной. Как пишет Mash Iptash, первая драка между хирургом Андреем Кормилиным и заведующим Батырбаем Балтаевым в Бугульминской ЦРБ произошла ещё в 2021 году: пациент с лопнувшим желудком восемь часов ждал лечения, а когда операция началась, Балтаев потребовал найти нового специалиста.

В Татарстане два хирурга подрались прямо в операционной. Видео © Mash Iptash

"Он вырвал у медсестры все инструменты и заявил: "Пусть вызывают другого хирурга". Тут у меня вскипело, говорю: "Если тебе ничего не надо, иди отсюда подальше"... Вот и всё, дальше занимаюсь больным, шью, режу и так далее, и бам — прилетает мне удар", — рассказал Кормилин.

Вторая драка произошла три месяца назад, когда хирург оформлял историю болезни. Балтаев потребовал одно, Кормилин захотел другое. В итоге заведующий набросился на заклятого врага со спины, за что получил два удара по лицу. Сам Батырбай утверждает, что Андрей работает плохо, ставит неверные диагнозы и лишь жалуется на всех да ходит по судам.