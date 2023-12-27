Повалил одной правой: Нокаут офицера Росгвардии прокурором в ростовском кафе попал на видео

Глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн показал видео избиения в кафе Ростова-на-Дону подполковника Росгвардии районным прокурором Сагитом Ахметовым. Кадры парламентарий опубликовал в своём телеграм-канале.

Видео избиения подполковника Росгвардии прокурором в кафе в Ростове-на-Дону. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

На записи с одной из установленных в заведении камер видно, что сначала офицер Росгвардии разговаривает с кем-то, кто находится в соседнем зале, — вероятно, это и был Ахметов. Затем подполковник возвращается к своему столику, но тут к нему подлетает прокурор и со всей силы бьёт в лицо, отправляя "соперника" в нокаут. После этого одни очевидцы уводят Ахметова, а другие — пытаются помочь лежащему на полу сотруднику Росгвардии.

"Сегодня прокурору Кагальницкого района Ростовской области Сагиту Ахметову, жестоко избившему офицера Росгвардии, предъявлено обвинение по статье 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Сегодня же должен решиться вопрос о его задержании. Накануне из органов прокуратуры Ахметов был уволен", — написал Хинштейн в среду, 27 декабря.

Парламентарий выразил надежду, что такое не произойдёт снова, а бескомпромиссная позиция Генпрокуратуры послужит уроком для служителей закона.