На журналиста "Известий" напали на семинаре VIP-коуча Тлиашиновой в Химках

Газета "Известия" сообщила о нападении на их журналиста Наталию Графчикову. Женщину скрутили охранники подмосковного коттеджа в Химках, в котором проходил семинар блогера Инны Тлиашиновой.

"Известия" сообщили о нападении на их журналистку Наталию Графчикову на семинаре VIP-коуча Тлиашиновой. Видео © t.me / IZ.RU

Графчикова сообщила, что съёмочная группа приехала снимать специальный репортаж по заданию редакции о российской блогосфере на семинар "Инна Ленд" VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Охрана пустила группу в дом, где уже шло мероприятие, после чего команда хотела приступить к съёмкам.

Однако у оператора запотела камера, и журналист решила вести съёмку на телефон, после чего представители коуча потребовали у группы удалиться. По данным "Известий", в дело в итоге вмешались охранники, повалили женщину на пол и стали избивать. Затем они скрутили её и вытолкали на улицу в одних носках. На кадрах видно, как один из них оскорблял Графчикову, отбирал телефон и пытался душить.

В результате оператору сломали камеру и отобрали флешку, а помощники Тлиашиновой смогли забрать телефон журналиста и удалить весь снятый материал. Сейчас она в больнице, где у неё обнаружили гематому в правой лобно-височной области и ушибы мягких тканей головы, верхних и нижних конечностей. "Известия" также сообщают, что у Графчиковой подозрение на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Также известно, что СК начал доследственную проверку по факту инцидента.