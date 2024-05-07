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7 мая, 10:18

Галустян раскрыл, что принёс в жертву ради похудения на 14 кг

Галустян рассказал, что отказался от жирного шашлыка и похудел на 14 кг

Михаил Галустян. Обложка © Telegram / Michael Galustyan

Михаил Галустян. Обложка © Telegram / Michael Galustyan

Юморист Михаил Галустян признался, что раньше особо не следил за своим питанием, но недавно отказался от жирного и тяжёлого мяса, благодаря чему похудел на 14 килограммов. Теперь артист лишь изредка балует себя любимым блюдом — шашлыком.

"Мне, человеку, любящему вкусно поесть, всегда было сложно соблюдать диету и правильное питание. Я даже не представлял, что здоровая еда может быть такой вкусной и разнообразной каждый день", — подчеркнул Галустян в беседе с порталом ProZvezd.

В своём рационе артист заменил жирный шашлык из говядины или свинины на лёгкое куриное мясо.

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Мирон Сидоров
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