Галустян раскрыл, что принёс в жертву ради похудения на 14 кг

Юморист Михаил Галустян признался, что раньше особо не следил за своим питанием, но недавно отказался от жирного и тяжёлого мяса, благодаря чему похудел на 14 килограммов. Теперь артист лишь изредка балует себя любимым блюдом — шашлыком.

"Мне, человеку, любящему вкусно поесть, всегда было сложно соблюдать диету и правильное питание. Я даже не представлял, что здоровая еда может быть такой вкусной и разнообразной каждый день", — подчеркнул Галустян в беседе с порталом ProZvezd.

В своём рационе артист заменил жирный шашлык из говядины или свинины на лёгкое куриное мясо.