Галустян раскрыл, что принёс в жертву ради похудения на 14 кг
Галустян рассказал, что отказался от жирного шашлыка и похудел на 14 кг
Михаил Галустян. Обложка © Telegram / Michael Galustyan
Юморист Михаил Галустян признался, что раньше особо не следил за своим питанием, но недавно отказался от жирного и тяжёлого мяса, благодаря чему похудел на 14 килограммов. Теперь артист лишь изредка балует себя любимым блюдом — шашлыком.
"Мне, человеку, любящему вкусно поесть, всегда было сложно соблюдать диету и правильное питание. Я даже не представлял, что здоровая еда может быть такой вкусной и разнообразной каждый день", — подчеркнул Галустян в беседе с порталом ProZvezd.
В своём рационе артист заменил жирный шашлык из говядины или свинины на лёгкое куриное мясо.
Ранее Life.ru писал, что актёр Никита Ефремов экстренно похудел ради роли в кино. Артист предстанет на экране в образе Соловья-разбойника.