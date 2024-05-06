Актёр Никита Ефремов пошёл на жертвы ради перевоплощения в Соловья-разбойника Актёр Никита Ефремов экстренно похудел ради роли Соловья-разбойника 6 мая, 11:46 Никита Ефремов. Обложка © kp.ru / Виктория Кириллова

Актёр Никита Ефремов признался, что ему пришлось экстренно похудеть всего за один месяц ради роли Соловья-разбойника в фильме режиссёра Карена Оганесяна "Стальное сердце". Об этом пишет kp.ru.

Действие картины происходит в далёком будущем, где человечество уже давно живёт в мире роботов. Некий профессор оживит Илью Муромца с помощью искусственного металлического сердца, чтобы вновь выйти на борьбу с Соловьём-разбойником, подчинившим себе мир. Богатыря играет Владимир Любимцев, которому пришлось набрать 13 килограммов для создания на экране образа древнерусского героя. А вот Ефремову пришлось сесть на диету.

"Мне, наоборот, пришлось похудеть, чтобы ушло пузечко. Но у меня схема уже отработанная, я в прошлом году снимался в одном проекте, ради которого худел. Единственное — тут мне режиссёр дал на это всего один месяц, а по-хорошему надо бы два, так что пришлось сбрасывать вес в экстренном режиме", — пояснил артист.

По его словам, сначала актёры думали, что в фильме сделают компьютерную графику, но оказалось, многие детали будут создаваться прямо на съёмочной площадке. Поэтому для правдоподобности даже вес у артистов оказался важной мелочью. Выход "Стального сердца" запланирован на май 2025 года.

Ранее сообщалось, что режиссёр Карен Оганесян приступил к работе над блокбастером в жанре семейной фантастики "Стальное сердце" осенью 2023 года. Созданием фильма занимается кинокомпания "Карго" при поддержке Фонда кино. Съёмки идут в Москве и продлятся до начала лета этого года.

Авторы Татьяна Миссуми