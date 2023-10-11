Никита Ефремов перевоплотится в Соловья-разбойника в новом семейном блокбастере

Режиссёр Карен Оганесян приступил к работе над блокбастером в жанре семейной фантастики "Стальное сердце" со всеми известными героями былин, оказавшимися в современном мире. Одну из главных ролей исполнит российский актёр Никита Ефремов, который предстанет перед зрителями в образе коварного Соловья-разбойника.

Созданием фильма занимается кинокомпания "Карго" при поддержке Фонда кино. Съёмки пройдут в Москве и продлятся до весны 2024 года, после чего начнётся постпродакшен. Зрители смогут насладиться захватывающей картиной уже в конце следующего года.

Первые кадры со съёмок "Стального сердца" режиссёра Карена Оганесяна. На фото — актёр Владимир Любимцев в роли Ильи Муромца. Фото © Предоставлено Лайфу

Каст фильма поистине звёздный. Так, в роли великого богатыря Ильи Муромца выступит Владимир Любимцев, а Соловья-разбойника сыграет Никита Ефремов. В картине также появятся Антон Васильев, Елена Валюшкина, Тимофей Кочнев, Марк-Малик Мурашкин и Александра Тихонова. Сценаристами стали авторы семейного хита "Грозный папа" Кирилл Журенков и Надежда Воробьёва, а режиссёром — Карен Оганесян ("Герой", "Игра на выживание", "Крутая перемена", "Чёрное облако" и другие).

Действие фильма разворачивается во времена Древней Руси. Армия Соловья-разбойника осаждает славный Чернигов-град, и злодея поддерживает древняя чёрная магия языческого бога Велеса. Противостоять ей может только Илья Муромец. Он в честной схватке побеждает соперника, но тот клянётся отомстить. Позже действие переносится в наши дни, где Соловью удалось посрамить Илью Муромца, а самому стать всеобщим любимцем. К тому же он сохранил молодость благодаря волшебному эликсиру Велеса.

Зрители увидят поединок гигантских воинов-роботов на "Робоарене". Фото © Предоставлено Лайфу

Стоит отметить, что для фильма были разработаны модели боевых роботов на основе известных персонажей из древнерусских былин: Кощея Бессмертного, жар-птицы, Тугарина Змея и лиха одноглазого.

"Это кино про наших былинных героев. Про родных и хорошо всем знакомых. Мне, как режиссёру, хотелось заинтересовать современного зрителя. Для меня важно, чтобы наша молодёжь не только узнала про Илью Муромца и Соловья-разбойника, но и полюбила их в современной интерпретации", — рассказал Оганесян.